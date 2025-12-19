A solo 3 horas de Bogotá: el pueblo boyacense que cautiva con su pesebre móvil elaborado por más de 20 artesanos locales

Bogotá cuenta con un enorme privilegio para los viajeros y su cercanía con diferentes municipios de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. Esta proximidad facilita el acceso a múltiples destinos con tradiciones, paisajes y celebraciones únicas en la temporada decembrina.

Uno de esos pueblos imperdibles para visitar en época de Navidad es el municipio de Nobsa, situado a solo tres horas de la capital colombiana, en el departamento de Boyacá. La duración del trayecto hasta este destino puede variar por diferentes aspectos como punto y hora de partida, tráfico y condiciones climáticas.

Por esta razón, se recomienda planificar su visita con antelación y animarse a disfrutar la temporada de fin de año conociendo su creativo alumbrado navideño que incluye un pesebre móvil.

Esta obra, elaborada por más de 20 artesanos locales, reúne un total de 130 figuras en movimiento que dan vida no solo a las escenas religiosas más emblemáticas asociadas al nacimiento de Jesús en Belén, sino también a personajes como Papá Noel, uno de los íconos que refuerza la magia y el encanto de esta época.

En el pesebre móvil se recrea la fábrica de regalos de Papá Noel, un espacio al que los niños se acercan para lanzar monedas y pedir con ilusión el obsequio que tanto desean. Esta práctica hace de Nobsa un destino especial para visitar en familia muy cerca de la ciudad.

A esto se suma su interesante ruta navideña que, con más de dos millones de bombillos encendidos, sumerge a sus visitantes en una experiencia cultural, religiosa y artesanal única, mientras contemplan sitios de interés tan emblemáticos, como la Capilla de Lourdes totalmente iluminada.

“Miles de luces se encienden para reunir a las familias nobsanas y compartir la alegría del nacimiento del Niño Dios”, destaca la Alcaldía Municipal a través de sus redes sociales, invitando a los turistas a visitar este territorio que, para este año, también se propuso regalar más de dos mil pares de medias a familias del pueblo.

“Seguimos dando Pasos de Amor, promoviendo nuestra tierra a nivel nacional y generando progreso y desarrollo para los nobsanos”, agrega la entidad haciendo alusión a esta iniciativa que convierte a Nobsa en uno de los pueblos más emocionantes por descubrir en Navidad.

Su iluminación navideña, ferias artesanales, eventos culturales y manifestaciones religiosas son aspectos que enriquecen la experiencia turística y brindan múltiples alternativas para quienes desean disfrutar de las festividades más allá de la capital colombiana.