El tren navideño de Boyacá está de regreso: horarios, precios y detalles del recorrido, un plan ideal para vivir en familia

Conozca cómo adquirir los tickets para disfrutar esta experiencia navideña sobre rieles, recorriendo hermosos destinos boyacenses.

Redacción Turismo
5 de diciembre de 2025, 12:23 p. m.
Tren de Boyacá
Tren de la Vida y la Esperanza, el único tren turístico de Boyacá. | Foto: Captura de pantalla YouTube / aceriaspazdelrio

Por medio de sus redes sociales, la Gobernación de Boyacá confirmó el regreso del Tren de la Vida y la Esperanza en Navidad, una oportunidad de sentir la magia de esta época especial del año sobre rieles con toda la familia.

“En esta temporada, Paz de Río invita a todas y todos los colombianos a vivir la magia del Tren de la Navidad y la Esperanza, un recorrido para sentir el encanto que nos regala esta tierra”, anotó en su cuenta de X.

Este recorrido navideño por Boyacá ofrece rutas que enamoran por los bellos paisajes que se pueden contemplar durante el trayecto. Además, el tren se renovó este año y, según informó la Fundación Paz del Río, cuenta con vagones de lujo, fabricados completamente en el departamento, equipados con baño, aire acondicionado y asientos de alta comodidad.

Debido a esta novedad, el tren ofrece dos tipos de tarifas, según el vagón en el que se desee viajar, ya que también tiene el tradicional vagón legado que ha transportado a la comunidad durante años.

Tren de la Vida y la Esperanza, el único tren turístico de Boyacá.

Fechas, rutas y tarifas

La experiencia estará disponible desde el viernes 12 de diciembre y se extenderá hasta el 11 de enero de 2026. En esta ocasión, el tren volverá a conectar a Nobsa, Corrales y Paz de Río con un trayecto que invita a vivir la Navidad desde una perspectiva distinta, cargada de emoción y alegría.

Por otro lado, se dio a conocer que serán tres las rutas principales que se podrán disfrutar en el tren:

Ruta Nobsa (Nazareth) – Corrales

Disponible cinco días a la semana: lunes, miércoles, jueves, sábado y domingo, con salida a las 6:15 p. m. desde la estación férrea del barrio Nazareth en Nobsa y regreso a las 10:30 p. m.

  • Precio: Los tiquetes para esta ruta están entre los $48.000 COP en vagón de lujo y $43.000 COP en vagón legado.

Circuito completo Nobsa– Paz del Río – Corrales

Martes y viernes, salida a las 4:15 p. m. y regreso a las 10:30 p. m.

  • Precio: $55.000 COP en vagón de lujo y $50.000 COP en vagón legado.
Ruta “Se Ilumina Corrales”

Disponible del 17 de diciembre al 4 de enero los días lunes, miércoles, jueves, sábado y domingo. Salida a las 3:15 p. m. y regreso a las 7:00 p. m.

  • Precio: de $45.000 COP en vagón de lujo y $40.000 COP en vagón legado.

¿Cómo adquirir los tickets?

La compra de tickets para programar esta aventura sobre rieles se podrá hacer en la página www.ticketsgpy.com, llamando al Call center 3115529160 o escribiendo vía WhatsApp al 3228389836.

Boyacá tren Viajeros

Noticias Destacadas

