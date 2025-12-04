Boyacá es considerado uno de los destinos más acogedores de Colombia. Es una buena opción para quienes disfrutan de la historia, la naturaleza y las tradiciones típicas de las regiones de Colombia.

Este departamento jugó un papel determinante en la independencia del país, y por ello alberga monumentos históricos como el Puente de Boyacá, además de que muchos de sus pueblos conservan esa esencia colonial que los hace únicos.

A esto se suman sus lindos paisajes en los que se exhiben montañas, páramos, lagunas y valles que invitan al ecoturismo y a las actividades al aire libre. Lugares como el Parque Nacional Natural Iguaque, con su mítica laguna, así como el Páramo de Ocetá, son dos de los atractivos naturales imperdibles en este departamento.

En su territorio hay 123 municipios y uno de los que vale la pena visitar para tomar unos días de descanso es Soatá, al que se le conoce como ‘la capital de los dátiles’, dada la alta producción de este fruto.

Soatá tiene una amplia oferta de atractivos turísticos. | Foto: Getty Images

El dátil es un producto nativo de la región, materia prima para la fabricación de dulces y otras golosinas que son comercializadas dentro y fuera del departamento. Es tan importante este cultivo y actividad económica, que en un costado del parque principal del municipio, se halla una palma datilera, como símbolo de esa relevancia.

Destino de interés

El Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr) indica que el casco urbano de Soatá está situado a 1.950 metros sobre el nivel del mar y los afluentes más importantes son los ríos Chicamocha y Susacón.

Uno de sus atractivos son los bosques secos en el área montañosa del municipio, lo que llama la atención de los visitantes. A esta oferta se suman otros sitios naturales, religiosos e históricos como la cascada El Chorro, La Cueva del Indio, la quebrada de San Antonio y el monasterio de las Hermanas de la Visitación.

Otras opciones más son la Capilla de San Antonio; el alto de Santa María, que es un sitio de gran peregrinaje, pues allí se halla el monumento de la Virgen de la Medalla Milagrosa y el parque Juan José Rondón, lugar construido en homenaje al prócer.

Parque Juan José Rondón (Soatá). | Foto: Tomada de Situr Boyacá

De acuerdo con Situr, la Capilla de La Piedra, el mirador hacia el Cañón del Chicamocha, el Puente Pinzón, la Catedral de la Inmaculada Concepción y el parque Simón Bolívar, son lugares imperdibles que los viajeros pueden conocer en este municipio boyacense.

La importancia de la gastronomía

Como en toda la región boyacense, la gastronomía es uno de los atractivos que llama la atención de los viajeros. Platos típicos de la región como el cabrito asado, el mute, los tamales y el sancocho de gallina, hacen parte de la oferta turística que Soatá les ofrece a quienes se animan a visitarla.