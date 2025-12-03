Suscribirse

Tres pueblos boyacenses para deleitarse con sus alumbrados navideños; son encantadores

En este departamento diferentes destinos destacan por su iluminación en fin de año.

Redacción Turismo
3 de diciembre de 2025, 7:25 p. m.
Tibasosa
Tibasosa es uno de los municipios boyacenses para admirar sus alumbrados. | Foto: Facebook Alcaldía de Tibasosa/API.

En este último mes del año la luz brilla en muchas regiones del país y Boyacá se ha consolidado por ser uno de los territorios ideales para apreciar alumbrados encantadores que atraen a millones de viajeros, quienes disfrutan no solo del espectáculo luminoso, sino también de sus atractivos turísticos.

Son muchos los pueblos y ciudades que deleitan a los viajeros con decoraciones navideñas especiales y en la lista se incluyen, por ejemplo, Corrales, Tibasosa y Nobsa.

Contexto: Así se vivió la inauguración del alumbrado navideño en el Puente de Boyacá, un tour imperdible y lleno de identidad

Tibabosa

Uno de los pueblos con gran iluminación en Boyacá es Tibasosa. En este destino colonial, que destaca por sus lindas construcciones y su oferta natural, sus habitantes se esmeran por iluminar de la mejor forma cada uno de los espacios con faroles y bombillas de diversos colores que encienden la magia de esta época navideña.

Tibasosa
Tibasosa es uno de los destinos más coloridos de Boyacá en el mes de diciembre. | Foto: Facebook Alcaldía de Tibasosa/API.

Así, la música, las luces y los encuentros familiares se mezclan para anunciar el comienzo del Aguinaldo Tibasoseño, según información de la Alcaldía Municipal. En este pueblo los turistas, viajeros y habitantes disfrutan de comparsas, disfraces y novenas que se viven en familia y en un ambiente tranquilo y especial.

Nobsa y el pesebre en movimiento

A Nobsa se le reconoce por ser un municipio en el que se elaboran pesebres y figuras navideñas, una tradición que se ha consolidado como símbolo de unión, creatividad y fe para sus habitantes.

Contexto: Festival de Luces en Villa de Leyva 2025: conozca la programación completa de este tradicional evento navideño

Este municipio se ha consolidado como un destino ideal para familias que buscan una experiencia mágica y cultural, pues allí se crea cada año el pesebre en movimiento más grande del país, lo que lo convierte en destino obligado para los colombianos que deseen celebrar las festividades de Navidad y Fin de año en un destino diferente, prendiendo de culturas y tradiciones que por años han marcado los pasos de diferentes generaciones.

Nobsa está ubicado a solo una hora de Tunja y es una buena alternativa para ver el colorido de sus calles y apreciar otros encantos que tiene este destino para ofrecerles a los turistas.

Corrales
El alumbrado de Corrales en Navidad es para no perdérselo. | Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Corrales, el municipio luz

Este es considerado uno de los municipios con mejor iluminación navideña en esta región del país. Se dice que pasar las fechas de fin de año allí puede convertirse en una de las mejores experiencias, pues para esa época las calles están repletas de colores.

Es muy tradicional que los habitantes de este pueblo adornen por completo las fachadas de sus casas, así como su catedral gótica. Las torres de la iglesia, en piedra labrada, son totalmente decoradas y esto hace que se convierta en todo un plan salir a caminar en la noche y apreciar cada detalle navideño, en medio de un ambiente familiar y lleno de tradición.

