Villa de Leyva, considerado uno de los municipios más lindos de Boyacá, se alista para celebrar una edición más de su Festival de Luces, uno de los eventos más iluminados y esperados de la temporada decembrina en Colombia. Se trata de la edición número 37 de este tradicional evento, que este año se realizará del 5 al 7 de diciembre.

Información de la Alcaldía Municipal indica que la programación iniciará el 5 de diciembre con actividades musicales que se llevan a cabo desde las 3:00 p.m., a cargo de la Escuela de Música Santa María de Leyva.

Posteriormente, a las 7:30 p.m. se realizará la inauguración oficial del alumbrado navideño, con la presentación de la banda sinfónica local. A las 8 se llevará a cabo un espectáculo de juegos pirotécnicos y la noche cerrará con la presentación de la banda Thunder Rock.

Para el día sábado, 6 de diciembre, las autoridades municipales tienen preparada una completa agenda, la cual da inicio a las 3:00 p.m. con presentaciones musicales que se extienden durante toda la tarde y en la noche, a las 7:30, los visitantes y turistas podrán disfrutar de una presentación central del ganador del concurso de juegos pirotécnicos de 2024 Pyrocol, de Ubaque Cundinamarca.

El Festival de Luces en Villa de Leyva es uno de los espectáculos más luminosos de la región. | Foto: Alcaldía de Villa de Leyva/API.

Para cerrar la noche, los asistentes podrán disfrutar del Concierto de Navidad ‘Villa de Leyva Enamora’, interpretado por las bandas sinfónicas de Tunja y Villa de Leyva, además de presentaciones de artistas urbanos como El Nass y Diam 2k. A la medianoche se realizará el show ‘La Máquina del Tiempo’ de Radio Uno.

El domingo, las actividades artísticas y culturales, también empiezan a las 3:00 de la tarde. A las 6:00 se realizará el show neón itinerante y nuevas rondas del concurso de pirotecnia, que inicia el sábado en la noche.

A las 7:30 p.m. se realizará el espectáculo con drones, seguido por el show piromusical y el momento Onix. Para cerrar este lindo evento, el domingo contará con la presencia de David Castiblanco y Niko Arrazola a las 10:00 p.m., Rafa Pérez a las 11:00 p.m. y Pipe Peláez a la medianoche.

Recomendaciones para tener en cuenta

- Uso de gafas de seguridad para evitar esquirlas en los ojos.

- Respetar las áreas del cercado destinado para los polvoreros y estar atento al momento de activación de la pirotecnia.

- No se permitirán cercados con velas en el piso, ya que entorpecen la circulación en la Plaza Mayor antes y durante el espectáculo.

- Se recomienda no sentarse en el piso.

- No se permiten globos inflados con helio u otros gases inflamables en el Municipio.

Festival Luces en Villa de Leyva 2024. | Foto: Alcaldía Municipal de Villa de Leyva/API.

- No se permiten mascotas antes y durante el espectáculo en la Plaza Mayor, pues el estallido de la pólvora afecta la salud de estas.

- Todos los menores de edad deben estar acompañados de sus padres, es un espectáculo recomendado para niños de 12 años en adelante.

- El show pirotécnico requiere de la combustión de pólvora, por lo que no es recomendable para personas asmáticas, con enfermedades respiratorias y /o cardiacas.

- Es importante tener presente que habrá aglomeración, por lo que no se recomienda para mujeres en estado de gestación, adultos mayores con problemas de movilidad, ni para niños de brazos.

- En cuanto a movilidad, es clave revisar el plan vial antes de entrar a Villa de Leyva e identificar los parqueaderos públicos y no ingresar al Centro Histórico con el vehículo.