Alumbrado en Villa de Leyva en velitas: anuncian restricciones y modificaciones en movilidad

Esta población boyacense realiza el Festival de Luces 2025 entre el 5 y el 7 de diciembre.

Redacción Turismo
1 de diciembre de 2025, 3:37 p. m.
Villa de Leyva
Villa de Leyva es uno de los destinos para visitar en el día de las velitas. | Foto: Getty Images

En el territorio colombiano, la celebración del día de las velitas es una de las más importantes en la temporada de fin de año. En los hogares, los pueblos y las diferentes regiones, todos los espacios se llenan de luces que iluminan las noches, convirtiéndose en una buena opción para disfrutar en familia y vivir momentos mágicos.

Uno de los municipios que se caracteriza por esa gran celebración es Villa de Leyva, en el departamento de Boyacá, que realiza su Festival de Luces y para este año está programado entre el 5 y el 7 de diciembre.

Villa de Leyva
Villa de Leyva es uno de los destinos imperdibles para visitar en la temporada de fin de año. | Foto: Getty Images

Para estos momentos especiales, sus habitantes adornan balcones, aceras y terrazas con faroles y velas para conmemorar el día de la Inmaculada Concepción. Así, las calles empedradas y las fachadas blancas que caracterizan a las construcciones de este pueblo, se convierten en un espectáculo único para turistas que llegan cada año, de cada rincón del mundo, solo para vivir esta experiencia.

Es una época en las que se llevan a cabo juegos pirotécnicos y presentaciones de coros navideños, entre otras actividades. En estas fechas, Villa de Leyva se llena de nacionales y extranjeros, por lo que la recomendación es realizar de forma anticipada todo tipo de reservas, tanto de hotel, como de restaurantes y recorridos turísticos.

Contexto: Estos son los encantos del pequeño pueblo de Boyacá que destaca por su iluminación decembrina, lo apodan ‘municipio luz’

Disposiciones en seguridad y movilidad

Dado que se trata de días en los que llegan muchos visitantes a este destino, las autoridades han adoptado medidas tendientes a mejorar el tema de movilidad y seguridad. El gobernador del Boyacá, Carlos Amaya, indicó que para garantizar una movilidad más fluida durante el puente festivo, se harán cambios temporales en los sentidos viales de Villa de Leyva.

Los días 6 y 7 de diciembre, la vía Sáchica – Villa de Leyva funcionará exclusivamente para ingresar a este último municipio. Para quienes requieran salir del mismo, en esas fechas, la ruta habilitada será Villa de Leyva - Sutamarchán.

Por su parte, el 8 de diciembre, la carretera Villa de Leyva - Sáchica operará solo como salida y para ingresar, la ruta alterna será Sutamarchán -Villa de Leyva.

Estas medidas buscan mejorar el flujo vehicular y ofrecer una experiencia más segura y ordenada para residentes y visitantes, según indicó el funcionario.

En materia de seguridad, según informó la propia Alcaldía, este destino contará con más pie de fuerza para esta temporada decembrina, así como una nueva motocicleta asignada para la Estación de Policía.

Contexto: Estos son los encantos de la ‘luz que ilumina el Quindío’, un destino mágico donde se vive el día de las velitas de forma única

Para el Gran Festival de Luces, Villa de Leyva espera la asistencia de cerca de 100 mil personas y por ello las anteriores acciones buscan garantizar una mejor experiencia tanto para quienes habitan en el municipio, como para los turistas que llegan con la idea de vivir una experiencia única.

