Se acerca la temporada decembrina y los pueblos de diferentes regiones del país se preparan para lucir sus mejores alumbrados y decoraciones que llaman la atención de propios y extraños.

Es claro que en Colombia, Navidad no es igual sin luces y por ello durante el año los amantes de esta ápoca esperan para adorar e iluminar cualquier rincón con la idea de que sea una temporada alegre, llena de vida y en la que se respire felicidad en todas sus formas.

Esta época es, además, un tiempo imperdible para realizar planes diferentes y visitar lugares que destacan por su colorido, belleza y por brindarles a los visitantes un espectáculo con sus característicos alumbrados, algo que suele caracterizar a muchos lugares en las diferentes regiones del país.

Si bien la oferta en este sentido es muy amplia, en Boyacá hay un pueblo que ha ganado el reconocimiento como uno de los más coloridos y llamativos para visitar en los días de fin de año.

Atractivos para conocer en Corrales, Boyacá. | Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Se trata de Corrales, que con el paso del tiempo ha ganado relevancia en materia turística, debido a la belleza que lo engalana precisamente en la época de Navidad. Se dice que recorrer este lugar, admirar sus alumbrados y disfrutar de la amabilidad de su gente, puede convertirse en una de las mejores experiencias para quien decide hacer un recorrido por el departamento de Boyacá.

En este lugar, sus habitantes adornan por completo las fachadas de sus casas. De igual forma, su catedral gótica, con dos torres en piedra labrada, es totalmente decorada, lo que llama la atención de quienes disfrutan de un buen plan en la noche en medio del frío y la tranquilidad del lugar.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr), a esta población boyancense se le conoce como el “municipio luz de Colombia”, precisamente porque su iluminación decembrina destaca en la región.

Este pueblo está ubicado en la provincia de Tundama, sobre el altiplano cundiboyacense. En su gastronomía destacan las famosas Génovas, y otros platos típicos de la región.

¿Qué se puede hacer en Corrales?

Si se visita en la temporada decembrina, además de admirar el alumbrado, en Corrales los viajeros pueden realizar otra serie de actividades como caminatas. Este es un territorio propicio para explorar paisajes naturales a través de sus senderos. Allí el turista tiene la posibilidad de disfrutar de aire puro y de vistas panorámicas.

El alumbrado de Corrales en Navidad es para no perdérselo. | Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Durante el mes de diciembre sus pobladores suelen organizar eventos culturales y festividades, como conciertos y presentaciones de música tradicional.

De igual forma, es un buen destino para adquirir artesanías locales como tejidos y productos de lana, elaborados por los artesanos de la zona.