Villa de Leyva es considerado uno de los pueblos más lindos de Colombia. Es un destino que destaca por sus edificaciones coloniales conservadas, sus calles empedradas y su gran plaza principal, una de las más grandes del país.

Este municipio es un considerado un lugar ideal para el descanso; en el cual se puede conocer la historia, la ciencia, el arte, la naturaleza y las tradiciones culturales propias del altiplano cundiboyacense.

Hace parte de la Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia y es un lugar imperdible si se está de paso por Boyacá. Sus construcciones destacan por sus fachadas blancas adornadas con flores multicolores, ventanales y puertas de madera, que llaman la atención de propios y foráneos.

Villa de Leyva es un lugar mágico para pasar la temporada de fin de año. | Foto: Getty Images

Información del sitio web de la Red de Pueblos Patrimonio indica que sus iglesias, conventos y monasterios hablan fielmente del pasado, pero también de un presente próspero y dinámico.

La temporada de fin de año es imperdible para visitar Villa de Leyva y una de las celebraciones que más llama la atención es el Festival de Luces, que en esta oportunidad se realizará del 5 al 7 de diciembre, una buena alternativa no solo para disfrutar de este espectáculo navideño que transforman cada rincón en un espectáculo único, sino también para conocer los encantos turísticos que ofrece este destino. Estos son 10 de los imperdibles en esta población boyacense.

Vista general de los pozos azules en Villa de Leyva. | Foto: Anadolu Agency via Getty Images