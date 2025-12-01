Turismo
Festival de Luces en Villa de Leyva: las 10 mejores cosas para hacer en este pueblo boyacense, uno de los más lindos del país
Este destino está ubicado a solo tres horas de Bogotá y es uno de los pueblos patrimonio de Colombia.
Villa de Leyva es considerado uno de los pueblos más lindos de Colombia. Es un destino que destaca por sus edificaciones coloniales conservadas, sus calles empedradas y su gran plaza principal, una de las más grandes del país.
Este municipio es un considerado un lugar ideal para el descanso; en el cual se puede conocer la historia, la ciencia, el arte, la naturaleza y las tradiciones culturales propias del altiplano cundiboyacense.
Hace parte de la Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia y es un lugar imperdible si se está de paso por Boyacá. Sus construcciones destacan por sus fachadas blancas adornadas con flores multicolores, ventanales y puertas de madera, que llaman la atención de propios y foráneos.
Información del sitio web de la Red de Pueblos Patrimonio indica que sus iglesias, conventos y monasterios hablan fielmente del pasado, pero también de un presente próspero y dinámico.
La temporada de fin de año es imperdible para visitar Villa de Leyva y una de las celebraciones que más llama la atención es el Festival de Luces, que en esta oportunidad se realizará del 5 al 7 de diciembre, una buena alternativa no solo para disfrutar de este espectáculo navideño que transforman cada rincón en un espectáculo único, sino también para conocer los encantos turísticos que ofrece este destino. Estos son 10 de los imperdibles en esta población boyacense.
- Explorar el centro histórico y la plaza mayor: Una de las mejores actividades en Villa de Leyva es pasear por sus calles empedradas, empezando por su plaza mayor, ubicada en el centro del pueblo.
- Conocer la iglesia Nuestra Señora del Rosario: Este es un espacio que destaca por su sobriedad y en su interior se conservan pinturas de artistas neogranadinos.
- Calle caliente: Esta calle está llena de historia porque en torno a ella giraba la actividad comercial del municipio en los tiempos de la colonia.
- Visitar museos: otro plan imperdibles es sumergirse en su rico legado cultural e histórico al visitar sus museos más interesantes, entre los que destacan la Casa Museo Antonio Nariño y el Centro de Investigaciones Paleontológicas, entre otros.
- Museo El Fósil: Este es un sitio imperdible, pues exhibe un fósil de kronosaurio boyacensis de 9,60 metros de longitud, que data de 120 millones de años, descubierto en 1977.
- Parque Arqueológico de Moniquirá o “El infiernito”: un lugar donde el pasado indígena de la región cobra protagonismo. Es un campo sagrado Muisca dedicado a la observación solar.
- Granja de los avestruces: Este lugar es especial para visitar en familia y vivir momentos especiales en torno a estos gigantes animales.
- Pozos azules: A un par de kilómetros de la villa, en la vía que conduce a Santa Sofía, están los pozos azules, lagos cuyo azul verdoso cambia con el clima y genera un contraste entre desierto y naturaleza.
- La Cascada La Periquera: Esta caída de agua está ubicada a unos 15 kilómetros del centro urbano. Es uno de los lugares turísticos de Villa de Leyva, ideales para visitar en familia o en pareja, ya que ofrece planes para todos los gustos.
- Visitar viñedos. En este destino boyacense hay varios viñedos en donde realizan recorridos guiados para conocer sobre los procesos de elaboración del vino y realizar catas del mismo.