Villa de Leyva inaugura su primer museo de la biodiversidad

Conservar cultura y biodiversidad

La donación del claustro es una buena noticia para el instituto, ya que no solo destaca el trabajo de tres décadas, sino que abre un mundo de posibilidades para el futuro. Así lo confirmó Marcela Lozano, gerente del Centro de Protección Social del Instituto Humboldt: “Este es un museo muy colombiano, con la colección más grande de anfibios, reptiles, plantas, insectos y mamíferos que hablan de la riqueza natural que tiene el país y esperamos seguir aumentando la colección. Sin duda, este es un día histórico y un paso importante para los biólogos de Colombia”.

Bioverso se encuentra en su primera fase. Los investigadores continuarán su trabajo en estas mismas instalaciones con el propósito de expandir la colección y, por qué no, inaugurar una segunda sede del museo en un futuro cercano.

Un museo sensorial

Horarios

Bioverso operará de jueves a sábado de 10:00 a.m. a 5:00 p.m, los domingos y festivos recibirá al público de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. Los recorridos programados se realizarán de miércoles a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.