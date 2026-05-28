Arte latinoamericano llega al Museo de América de Madrid: SEMANA habló con el curador de la exposición

América, a raíz de sus múltiples intercambios culturales con distintas culturas como la europea, ha tenido manifestaciones artísticas que se destacan en la historia del arte.

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En consonancia con eso, muchas técnicas traídas desde Europa se recibieron en el continente y se adaptaron a los materiales que en este lado del mundo se podían encontrar.

El pasado 21 de mayo se inauguró en el Museo de América de Madrid una exposición llamada Bateas novohispanas. Una encrucijada cultural, un espacio de suma importancia para la investigación y divulgación del patrimonio latinoamericano.

Adrián Contreras Guerrero, curador de la exposición, habló en exclusiva con SEMANA contando detalles y explicando la relevancia que tiene la muestra realizada en Europa.

Adrián Contreras Guerrero habló con SEMANA. Foto: Adrián Contreras Guerrero API

Contreras Guerrero es un español, profesor titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada. Cuenta con un máster en Estudios Avanzados de Museos y Patrimonio Histórico Artístico. Además, es titulado en Bellas Artes y en Historia del Arte, y cuenta con amplio conocimiento en materia artística americana.

Las investigaciones realizadas por Contreras sobre el patrimonio artístico latinoamericano permitió consolidarlo como un promotor clave de investigación y divulgación para el arte americano.

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Asegura que tiene “el convencimiento de que las artes decorativas son las que mejor acusan la mezcla de culturas que se produjo tras la conquista de América, debido, sobre todo, a su carácter más utilitario y doméstico”.

Hablando de la exposición, dice que en las bateas presentes “vemos pasajes de la mitología grecorromana junto a sauces llorones chinos, y todo ello pintado por artistas indígenas que emplearon una técnica ancestral mesoamericana”, siendo este, el origen del nombre Bateas novohispanas. Una encrucijada cultural.

Detalle de batea. Foto: Adrián Contreras, Museo de América de Madrid

Especifica que “no cabe duda de que la conquista y colonización de América supuso una drástica ruptura con la evolución natural de las distintas culturas existentes en el continente, pero no es menos cierto que, en el campo de las artes decorativas, este choque cultural produjo artefactos híbridos interesantísimos”.

En la apuesta museográfica se incluyeron 36 bateas. Diecinueve de ellas están datadas entre los siglos XVII y XVIII; el otro tanto corresponde a piezas elaboradas en el siglo XX.

Cuando se le pregunta a Contreras acerca de la importancia que tiene esta exposición dice que esta “marca dos hitos importantes dentro del estudio de las artes decorativas virreinales: por un lado, es la primera vez que se dedica una exposición monográfica a las bateas novohispanas y, por otro, también es la primera vez que se pueden ver de forma completa y simultánea las 14 bateas lacadas que pertenecen al Museo de América, siendo la colección más importante de este tipo de objetos que existe en el mundo dada la cantidad, calidad y procedencia de sus piezas”.

Exposición Bateas novohispanas. Una encrucijada cultural. Foto: Adrián Contreras Guerrero API

Los visitantes podrán ver de frente bateas decoradas con la técnica maque que, según lo que explica el experto, “en la Nueva España, este vocablo fue adoptado para describir objetos lacados de alto brillo y gran riqueza ornamental elaborados con una técnica ancestral indígena. Dicha técnica se caracteriza por el empleo de tres materiales básicos (aje, aceite de chía y dolomita pulverizada), a la que se añadía el pigmento necesario”, aseveró.

Además, en cuanto al origen del término maque, explica que “procede de manera indirecta del japonés maki-e (‘pintura salpicada’)”, pero que en la Nueva España el uso de esta palabra “se debe a una analogía visual y no a una dependencia técnica”.

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Agrega, refiriéndose a las bateas, que hablar de ellas “es hablar de los artistas purépechas, que eran quienes confeccionaban estas piezas, y del mundo de la mujer virreinal, pues fueron confeccionadas para los ajuares femeninos”.

La exposición estará abierta hasta el mes de octubre. Foto: Adrián Contreras Guerrero API

Según relata, el origen de esta exposición se remonta a “una charla informal que tuve con el director del Museo de América el día 25 de mayo de 2023. Fue justo después de impartir una conferencia titulada «Singularidad, prestigio y divulgación de la laca novohispana» que formó parte del ciclo de conferencias asociadas a la exposición «La luz del nácar». En aquel momento Andrés Gutiérrez me habló de la necesidad de revisar a fondo la colección de bateas del museo, y yo, encantado con la idea, acepté el reto enseguida. Es así como, justo tres años después, abre sus puertas esta nueva muestra".

Estará abierta de forma ininterrumpida hasta el día 18 de octubre de 2026. Los visitantes podrán adentrarse en una experiencia única de conocimiento, en una apuesta museográfica con fundamento teórico y profesional del más alto nivel.