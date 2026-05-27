Carta de Miguel de Cervantes Saavedra no pudo ser vendida: el Gobierno español inició un trámite que complicó todo

El mundo cultural se estremeció luego de la noticia de la salida a subasta, en España, de una carta del célebre escritor Miguel de Cervantes Saavedra. Sin embargo, el remate de esta importante pieza se vio truncado por una trámite iniciado por el Gobierno español.

Esta es la carta con firma autógrafa del autor del “Quijote de la Mancha” que sale a subasta

La subasta, que incluía el manuscrito, además contenía una selección de libros que llamaban la atención de bibliófilos alrededor del mundo.

Su precio inicial de salida era de 120.000 euros, aproximadamente unos 525 millones de pesos colombianos, siendo la pieza “reina” de esta subasta organizada por Durán Arte y Subastas.

Carta de Miguel de Cervantes Saavedra. Foto: Redes sociales Durán Arte y Subastas.

Pese a la gran expectativa que generó la posibilidad de que la carta de Cervantes Saavedra consiguiera un nuevo dueño dispuesto a pagar la cuantiosa suma de dinero, el Ministerio de Cultura inició un trámite para que la pieza fuera declarada “inexportable”, luego de que la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía realizara la petición.

Todo esto provocó que la carta, que salió a subasta, no tuviera ninguna puja, al quedar todos los posibles compradores internacionales atados de manos para poder llevarla a sus colecciones fuera del territorio español.

La casa de subastas, en la descripción de la pieza, definió el manuscrito como una “carta de pago con firma autógrafa de Miguel de Cervantes en la que declara haber recibido 600 reales de plata de salario por 60 días de trabajo para Andrés de Cerio por la comisión de Isunza”.

Agregando además que “no se conocen manuscritos de Cervantes de naturaleza privada, tales como memorias ni escritos literarios. Los escasos manuscritos auténticos conservados son, como en este caso, documentos de carácter administrativo y se custodian en instituciones”.

En medio de toda esta polémica generada por la carta de Miguel de Cervantes Saavedra, se reaviva un debate en torno a las medidas adoptadas por algunos gobiernos para proteger el patrimonio.

Carta de Miguel de Cervantes Saavedra no pudo ser subastada. Foto: Durán Arte y Subastas - Getty Images API

Distintas personas alrededor del mundo se dedican a la colección de manuscritos, desde documentos relacionados con próceres de cada país hasta cartas de personas famosas. Otros optan por coleccionar billetes, monedas, estampillas o cualquier otro objeto por el que sientan afinidad.

Importante documento histórico del Sabio Caldas será subastado: Probablemente, uno de los más importantes en manos privadas

En Colombia existen colecciones privadas que resguardan algunos de los objetos históricos más valiosos con los que cuenta el país, aparte de los museos, que también son agentes encargados de velar por la preservación y divulgación del patrimonio colombiano.