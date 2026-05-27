¿Por dónde empezar? La complicada línea de tiempo de ‘El Planeta de los Simios’: este es el mejor orden para ver las películas

Entre las grandes franquicias cinematográficas que han conquistado al público durante décadas, sobresale ‘El Planeta de los Simios’ (Planet of the Apes’, por su título en inglés), una saga de ciencia ficción que, más que avanzar en línea recta, ha dado constantes giros en el tiempo con secuelas, precuelas y reinicios que han ampliado cada vez más su universo.

Por eso, si nunca la ha visto o quiere volver a disfrutarla siguiendo el orden más recomendado, a continuación encontrará la guía compartida por sitios especializados como Espinof y Xataka, para entender mejor la historia y ver las películas sin perderse entre los saltos temporales de la saga.

El thriller psicológico de Netflix que le ha puesto la piel de gallina a más de uno; tiene solo seis episodios

Orden cronológico para ver ‘El Planeta de los Simios’

1. El Origen del Planeta de los Simios (2011)

Considerada como la mejor película de la franquicia, esa entrega narra la historia de César, un chimpancé mutado e inteligente que inicia una revolución para liberar a los simios de los humanos.

“Un científico desarrolla una cura para el Alzheimer que incrementa la inteligencia de los simios. César, un chimpancé expuesto al tratamiento, lidera una revolución tras sufrir maltratos”, señala la sinopsis.

2. El Amanecer del Planeta de los Simios (2014)

Diez años después de ‘El origen’, llega ‘El amanecer’, cuando los simios liderados por César han establecido una comunidad próspera, pero el contacto con humanos sobrevivientes al virus desata conflictos que ponen en riesgo la paz.

3. La Guerra del Planeta de los Simios (2017)

Los acontecimientos que se presentan en esta cinta tienen lugar en 2031, cuando que César y su grupo de simios se ven obligados a luchar contra un ejército de seres humanos conducido por un despiadado coronel (Woody Harrelson).

4. El Planeta de los Simios (1968)

Sinopsis: “El astronauta George Taylor aterriza en un planeta desconocido donde los simios inteligentes dominan y esclavizan a los humanos. Al final, descubre que en realidad está en la Tierra en un futuro post-apocalíptico“.

5. Regreso al Planeta de los Simios (1970)

Se trata de la la continuación de la película que lo empezó todo, donde una nueva nave aterriza al mando del astronauta Brent, que acude en busca del desaparecido George Taylor, y descubre una sociedad de simios dominantes y humanos esclavizados.

6. Huida del Planeta de los Simios (1971)

Este curioso giro de la historia cuenta como, tras la destrucción del planeta por un desastre nuclear, varios simios aliados retroceden en el tiempo y llegan a la Tierra de los años 70, donde son objeto de estudio y enfrentan la desconfianza humana al revelar el futuro.

7. La Rebelión de los Simios (1972)

Se centra en la vida de Milo, el hijo de Cornelius y Zira que ahora se hace llamar César y que lidera una revolución primate frente a los seres humanos.

Tom Hanks frena a Hollywood: “Déjenla en paz. Es perfecta”, la obra maestra que no quiere que destruyan

8. Batalla por el planeta de los simios (1973)

Finalmente, la historia se sitúa en el año 2003, mostrando a César en su intento por mantener la paz y la convivencia entre humanos y simios. Sin embargo, esa frágil estabilidad comienza a verse amenazada por el general Aldo, un gorila con intenciones que podrían desencadenar un nuevo conflicto entre ambas especies.

Estas películas se encuentran disponibles en el catálogo de Disney+, lo que las hace mucho más interesantes para disfrutar en un fin de semana desde la comodidad del hogar.