MUBI distribuirá siete de las películas más esperadas de la programación de Cannes

La plataforma de distribución global y servicio de streaming MUBI anunció la adquisición de siete largometrajes que integran la programación de la 79ª edición del Festival Internacional de Cine de Cannes. De acuerdo con el reporte oficial de la distribuidora, estas producciones tendrán su estreno próximamente tanto en salas de cine seleccionadas de la región como en el catálogo digital de la plataforma.

La selección adquirida abarca una diversidad de géneros que van desde el drama histórico y el thriller de ciencia ficción, hasta el terror contemporáneo. Los títulos seleccionados forman parte tanto de la prestigiosa Competencia Oficial por la Palma de Oro como de otras secciones paralelas destacadas del certamen francés, consolidando la estrategia de la plataforma por capturar el cine de autor más relevante del año.

Entre los anuncios más destacados se encuentra Fatherland, el nuevo largometraje del director polaco Paweł Pawlikowski. La producción se centra en la compleja relación entre el escritor ganador del Premio Nobel, Thomas Mann y su hija Erika, quien fuera actriz, escritora y piloto de rally. Ambientada en los momentos de tensión de la Guerra Fría, la trama sigue a ambos personajes en un viaje automovilístico a través de una Alemania dividida y en ruinas, marcando el retorno de Mann a su tierra natal tras su exilio en Estados Unidos.

Por su parte, el realizador japonés Hirokazu Kore-eda, quien ya obtuvo la Palma de Oro en 2018 por Shoplifters, compite nuevamente en la Selección Oficial con Sheep in the box. En esta ocasión, el cineasta explora el drama de la ciencia ficción en un filme escrito, dirigido y editado por él mismo. Protagonizada por Haruka Ayase, Diego Yamamoto y Nana Seino, la historia aborda el duelo de una pareja que decide integrar a un robot humanoide bebé a su hogar tras el fallecimiento de su hijo.

El panorama del thriller y el cine de género coreano está representado por Hope, dirigida por el cineasta Na Hong-jin. El largometraje se presenta como un thriller épico de ciencia ficción con un elenco internacional que incluye a Hwang Jung-min, Michael Fassbender, Alicia Vikander, Taylor Russell y Jung Ho-yeon. La narrativa se sitúa en la remota aldea de Hope Harbor, cerca de la Zona Desmilitarizada entre las dos Coreas, donde la supuesta aparición de un tigre desencadena un misterio que altera la seguridad de la población local.

El cineasta ruso Andrey Zvyagintsev, reconocido por sus agudas críticas sociales en filmes como Leviathan y Loveless, regresa a la escena internacional con Minotaur. Según los primeros detalles provistos por la distribuidora, la película se define como un drama psicológico y político que retrata el colapso emocional y moral de un empresario bajo el peso de crisis tanto de índole personal como del entorno político de su país.

La lista de adquisiciones se completa con dos propuestas ligadas al cine de género y de autor norteamericano y europeo:

Teenage Sex and Death at Camp Miasma : El tercer largometraje de Jane Schoenbrun, que utiliza los códigos del subgénero slasher para explorar la historia de una joven directora encargada de resucitar una franquicia cinematográfica en decadencia, desatando una trama de obsesión y misterio junto a la actriz original de la saga.

: El tercer largometraje de Jane Schoenbrun, que utiliza los códigos del subgénero slasher para explorar la historia de una joven directora encargada de resucitar una franquicia cinematográfica en decadencia, desatando una trama de obsesión y misterio junto a la actriz original de la saga. Her private hell: Dirigida por el danés Nicolas Winding Refn. Protagonizada por Sophie Thatcher, Charles Melton y Havana Rose Liu, la cinta es descrita como un thriller estilizado ambientado en Tokio, basado en una historia original que explora dinámicas de violencia y dinámicas urbanas oscuras.

Con este paquete de adquisiciones, MUBI reafirma su posición en el mercado latinoamericano como la principal ventana de exhibición para el cine que define las tendencias de los festivales europeos. Las fechas específicas de estreno en salas y en la plataforma de streaming serán notificadas por la empresa en los próximos meses.