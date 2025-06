Quizá el más selecto de los servicios globales de streaming con curaduría que suele dejar huella, Mubi presentó sus estrenos seleccionados para junio de 2025.

Entre estos, se destaca el estreno exclusivo de My Favourite Cake, una conmovedora y valiente tragicomedia iraní sobre una mujer que, en la madurez, redescubre el deseo y la libertad. Dirigida por Maryam Moghaddam y Behtash Sanaeeha, fue una de las grandes revelaciones de Berlín 2024.

La acompaña una celebración especial por los 35 años de Twin Peaks, con el lanzamiento de la serie original, la aclamada The Return y el largometraje Twin Peaks: The Missing Pieces, que expande los misterios del universo creado por David Lynch.

Este mes del Orgullo, del Pride, también se subraya la colección This Is Not a Coming Out Story, que reúne historias queer auténticas y diversas, que van del espíritu punk de Gregg Araki a clásicos como Paris is Burning, The Watermelon Woman y estrenos como Queer, películas celebran identidades complejas, libres y reales.

Además, el especial Totally F***ed Up: Two ’90s Cuts by Gregg Araki* revive tres obras fundamentales del New Queer Cinema: Mysterious Skin, The Living End y Totally F***ed Up, filmadas por Araki.

'My Favourite Cake', Maryam Moghadam, Behtash Sanaeeha, 2024. | Foto: cortesía MUBI

El amor antes del algoritmo cobra vida en Amor Analógico, con joyas como Something Wild, Four Weddings and a Funeral y Moonstruck. Y cierra el mes The Second Act, la última comedia absurda de Quentin Dupieux.

Finalmente, en junio MUBI trae el especial Woman, Life, Liberty: Stories of Iranian Women, reúne historias de mujeres iraníes que aman, luchan y sobreviven bajo un régimen opresivo. Películas como Holy Spider y The Seed of the Sacred Fig muestran la valentía de filmar en medio del miedo, y transforman lo íntimo en una forma poderosa de protesta.

Lo mejor, en detalle

TWIN PEAKS (3 temporadas, 48 episidios) - 13 de junio: Este junio, MUBI celebra los 35 años de Twin Peaks con el estreno completo de la serie original de David Lynch y Mark Frost, junto con Twin Peaks: A LIMITED EVENT SERIES, dirigida enteramente por Lynch. Un hito de la televisión moderna, entre el crimen, lo onírico y lo sobrenatural, que redefinió la narrativa en la pantalla chica. Un regreso imperdible al pueblo más enigmático del audiovisual.

THE WATERMELON WOMAN, Cheryl Dunye, 1996 | Foto: cortesía MUBI

THE WATERMELON WOMAN - 6 de junio: No todas las historias queer son sobre salir del clóset. Esta colección reúne películas LGBTQ+ en un recorrido que retrata vidas complejas, divertidas, intensas y reales. Desde el espíritu punk de Gregg Araki hasta el drama íntimo de Almodóvar, pasando por otros clásicos.

'TOTALLY F___ED UP', Gregg Araki, 1993. | Foto: cortesía MUBI

TOTALLY F***ED UP - 6 de junio: Parte de un programa especial dedicado a la figura icónica del New Queer Cinemade los años 90: Gregg Araki. Con tres obras de culto, rebeldes, provocadoras y sin filtros, que rechazan las normas convencionales sobre cómo debe representarse loqueeren pantalla. Comenzando con MYSTERIOUS SKIN, su obra más conocida, que explora el trauma desde una mirada audaz, con un joven Joseph Gordon-Levitt en un papel inolvidable, acompañada de THE LIVING END, una especie de Thelma & Louise queer, donde dos jóvenes VIH positivos huyen juntos por carretera, desafiando el sistema, yTOTALLY F**ED UP, que retrata la vida desordenada de un grupo de adolescentes queer con narrativa fragmentada y estética DIY.

'Four Weddings and a Funeral', clásico con Andie MacDowell & Hugh Grant. | Foto: Alamy Stock Photo

FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL- 20 de junio: Mucho antes del algoritmo, el amor se encontraba sin WiFi. Esta colección nos transporta a una era en la que las conexiones sucedían cara a cara. Historias donde el amor surge de lo impredecible, lo caótico y lo profundamente humano. Desde la intensidad desenfrenada de Something Wild de Jonathan Demme, al encanto romántico de Four Weddings and a Funera de Mike Newell, hasta la magia de Moonstruck de Norman Jewison, cada película captura ese momento en que dos personas se encuentran sin intermediarios tecnológicos.

'WHERE IS THE FRIEND'S HOUSE', Abbas Kiarostami,1987. | Foto: cortesía MUBI

WHERE IS THE FRIEND’S HOUSE? - 27 de junio: En un país donde hablar puede costar la libertad, esta es una de tres películas de esta curaduría que alzan la voz: Woman, Life, Liberty: Historias de mujeres iraníes [TBC]. Se trata de un poderoso especial que reúne relatos de mujeres que viven, aman y resisten bajo un sistema que las reprime. Cada historia revela una arista distinta de lo que significa ser mujer en un contexto atravesado por la vigilancia, el miedo y la censura. Son relatos que exploran la intimidad, el deseo, el amor y la rabia en medio de la opresión. Películas que no solo conmueven, sino que también denuncian y desafían con una fuerza que trasciende fronteras. Historias filmadas con riesgo, emoción y una urgencia que atraviesa la pantalla. Porque el cine también es una forma de protesta. Y en esta colección, el acto de filmar es también un acto de valentía.

'Twin Peaks- The Missing Pieces', DAVID LYNCH, 2014. | Foto: cortesía MUBI

TWIN PEAKS: THE MISSING PIECES - 18 de junio: un largometraje construido por David Lynch a partir de escenas inéditas de TWIN PEAKS: FIRE WALK WITH ME, que revela nuevas capas sobre los días finales de Laura Palmer y personajes icónicos como Dale Cooper o Phillip Jeffries, interpretado por David Bowie. Esta obra amplía y transforma la experiencia de uno de los universos más influyentes del cine y la televisión.

THE SECOND ACT | Foto: cortesía MUBI

THE SECOND ACT - 20 de junio: Quentin Dupieux regresa con una comedia metanarrativa protagonizada por Léa Seydoux, Vincent Lindon, Louis Garrel y Raphaël Quenard. Aclamada por su originalidad y estilo irreverente en el Festival de Cannes en 2024, The Second Act es una sátira que muestra la relación entre el arte y su público con el inconfundible sello surrealista de Dupieux.

'My Favourite Cake', Maryam Moghadam, Behtash Sanaeeha, 2024. | Foto: cortesía MUBI