Veinticinco años después de su estreno, Amores perros, la ópera prima de Alejandro González Iñárritu, regresa a las pantallas grandes en Colombia y varios países de Latinoamérica como parte de una celebración global de su legado.

A partir de este 9 de octubre de 2025, esta emblemática película volverá a proyectarse en cines, en una versión restaurada y en formato de 35mm, gracias a la colaboración de MUBI y Cineplex.

Este reestreno es una oportunidad única para que nuevas generaciones y fanáticos recuerden la poderosa narrativa que revolucionó el cine mexicano a comienzos del siglo XXI.

Amores Perros de Alejandro González Iñárritu cumple 25 años y regresa a las salas de cine, así podrá ver la película en Colombia | Foto: MUBI

Estrenada originalmente en 2000, ‘Amores Perros’ fue un punto de inflexión en la carrera de Iñárritu, así como un hito histórico para el cine mexicano.

La película fue reconocida internacionalmente en el Festival de Cannes, donde ganó el Gran Premio de la Semana de la Crítica y consolidó a Iñárritu como un director de renombre mundial. Además, la cinta obtuvo una nominación al Óscar, consolidándola como una de las producciones mexicanas más influyentes y relevantes, no solo por su éxito, sino por su innovador estilo narrativo basado en historias entrelazadas, que profundizan en temas universales como el amor, la pérdida y la violencia urbana.

La película narra tres historias cruzadas que convergen a partir de un trágico accidente automovilístico en la Ciudad de México, mostrando un retrato crudo y descarnado de la realidad social y emocional de sus personajes.

Estas historias, interpretadas por un elenco que incluye a Gael García Bernal, Emilio Echevarría y Goya Toledo, dieron un gran impulso a las carreras de sus protagonistas y cambiaron la forma de contar historias en el cine latinoamericano.

Su reestreno llega además en un momento especial para la película y sus creadores: Alejandro González Iñárritu y el guionista Guillermo Arriaga se reencontraron públicamente después de más de dos décadas de distanciamiento durante un homenaje especial celebrado en el Palacio de Bellas Artes en Ciudad de México.

Este evento marcó una emotiva reconciliación y ofreció un concierto íntimo a cargo de Gustavo Santaolalla, compositor de la banda sonora original, reforzando la vigencia y el peso emocional de la película.

Los amantes del cine podrán disfrutar de ‘Amores Perros‘ en su versión restaurada, que fue supervisada personalmente por Iñárritu y el cinefotógrafo Rodrigo Prieto, asegurando una calidad visual y sonora digna de la importancia histórica de la cinta.

Además, habrá actividades paralelas como la instalación inmersiva “Sueño Perro” en México, que permitirá a los espectadores sumergirse aún más en el universo de la película con escenas inéditas y materiales extra del corte final.

En Colombia, el reestreno de ‘Amores Perros‘ se enmarca dentro de una gira latinoamericana que celebra los 25 años de uno de los títulos más representativos y revolucionarios del cine en español. La interacción con el público en esta nueva exhibición busca mantener viva la memoria de una obra que desafió las convenciones narrativas y visuales, y que sigue siendo un espejo fiel y crudo de la sociedad.

La película estará disponible en la plataforma de streaming MUBI en versión restaurada en 4K desde el 24 de octubre.

Dónde ver ‘Amores Perros’ en Colombia

La película podrá verse en las salas de cine de Cinépolis en: