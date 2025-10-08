Unos lloran, otros celebran. Porque mientras se hizo oficial que Billy Idol ya no vendrá al país, los seguidores de Bryan Adams no se cambian por nadie.

Esto pues Flora Music anunció que el reconocido cantante y compositor canadiense se presentará en Colombia el próximo 20 de marzo del 2026, en el Movistar Arena de Bogotá, como parte de su gira mundial Roll With The Punches. El espectáculo reunirá lo más reciente de su propuesta musical junto con los clásicos que han marcado su carrera.

Con casi cuatro décadas de trayectoria, Adams ha alcanzado el número uno en más de 40 países y ha recibido múltiples reconocimientos internacionales, entre ellos un premio Grammy, American Music Awards, tres nominaciones a los Premios de la Academia y cinco nominaciones a los Globos de Oro.

Además, ha sido distinguido como Compañero de la Orden de Canadá. Su versatilidad artística lo llevó en 2018 a co escribir las canciones de Pretty Woman: The Musical y en 2022 lanzó su decimosexto álbum de estudio, So Happy It Hurts. En 2023 regrabó algunos de sus temas más emblemáticos en el doble álbum Classics y poco después publicó una caja de tres discos con las grabaciones de su residencia en el Royal Albert Hall.

Bryan Adams presentará en Bogotá en 2026. | Foto: Flora Music

En agosto de 2024, el músico fundó su propio sello independiente, Bad Records, que estrenó con una edición limitada en vinilo de 7’’, un sencillo digital y un video con los temas “Rock And Roll Hell” y “War Machine”.

Su nuevo álbum, también titulado Roll With The Punches, fue publicado en agosto de este año, y entre las canciones destacadas de este disco se encuentra “A Little More Understanding”, con un mensaje de empatía envuelto en el sonido de rock clásico que caracteriza al artista. En últimas, no ha dejado de ser una fuerza que sigue abriéndose paso.

Más que hits

Todos conocemos este megahit que lo llevó al mundo entero...

Pero, por si de algo sirve para ampliar la curiosidad, compartimos este listado del portal American Songwriter. Así lo introduce:

“Cuando Bryan Adams tenía 19 años, lanzó su primer sencillo, una canción disco, “Let Me Take You Dancing”. Tras coescribir algunas canciones para el álbum de Kiss de 1982, Creatures of the Night, Adams transformó su sonido hacia un sonido más rockero.

A principios de los 80, Adams arrasó en las ondas con “Summer of 69” y las baladas potentes “Straight From the Heart” y “Heaven”, y continuó su racha a lo largo de los 90 con uno de sus mayores éxitos, “Everything I Do, I Do It For You”, hasta la actualidad como uno de los artistas más vendidos de todos los tiempos, con casi 100 millones de discos y sencillos vendidos en todo el mundo

Colaborando con artistas de renombre como Tina Turner, Barbra Streisand y Sting, y componiendo canciones para otros artistas, Adams también ha retratado a decenas de artistas, como Cher, Iggy Pop, St. Vincent, Jennifer Hudson, Rita Ora, Saweetie, íconos del deporte y personalidades. Adams también fotografió varias portadas de álbumes, incluyendo las de Annie Lennox (The Annie Lennox Collection), Amy Winehouse (Lioness: Hidden Treasures) y Zeit, el lanzamiento de Rammstein en 2021. Su trabajo se publicó en Vanity Fair, Esquire, GQ, British Vogue, Interview y otras publicaciones”.

Estas son las canciones que destaca:

1. “Cuts Like a Knife” (1983)

2.“Straight From the Heart” (1983)

3. “Summer of 69” (1984)

4. “It’s Only Love,” featuring Tina Turner (1985)

5. “Heaven” (1985)

6. “Everything I Do, I Do It For You” (1991)

7. “Can’t Stop This Thing We Started” (1991)

8. “Please Forgive Me” (1993)

9. “Have You Ever Really Loved a Woman?” (1995)

10. “All For Love,” featuring Sting and Rod Stewart (1993)

El concierto en Bogotá formará parte de la segunda etapa de su nueva gira internacional, que lo llevará por escenarios de Norteamérica, Europa y otras regiones. En este interpretará tanto material inédito como sus canciones más recordadas.