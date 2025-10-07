Rush es la banda favorita de sus músicos y artistas favoritos. El trio canadiense de alta virtud redefinió el rock progresivo con sus increíbles himnos desde los años setenta (eso es “Working Man”, eso es “Tom Sawyer”, pero eso son tantas canciones más), pero, como era de esperarse, entró en una pausa indefinida cuando murió un integrante fundamental, su baterista y letrista Neil Peart, en 2020. De hecho, no era pausa, era una terminación indefinida.

Seis años después, con algo de la herida en sanación y algo del duelo superado, el bajista y vocalista Geddy Lee y el guitarrista Alex Lifeson entendieron que estaban listos para revisitar esas decenas de canciones con las que le dieron la vuelta al mundo. Lo anunciaron ayer, en su cuenta de Instagram, en un post sentido pero a la vez lleno de humor, porque su música no es de risa, pero ellos jamás se han tomado tan en serio.

Lo harán, según anunciaron, de la mano de Anika Nilles en los tambores. La alemana, nacida en 1983, es la elegida para lo que se creía imposible, sentarse en la silla de El Profesor Peart.

Otros candidatos podían ser opciones más obvias en el papel, como Danny Carey de Tool y Beat, pero seguramente sus múltiples compromisos lo tienen ocupado. Además, por más de que varios seguidores de vieja escuela han expresado descontento, pidiendo que se cambien el nombre, se hace lógico confiar en el criterio de los dos monstruos que aun cargan su legado y optaron por no dejarlo morir, por revivirlo, porque, como lo confiesan, “tocar esas canciones es demasiado divertido”.

Por su parte, la nueva recluta viene de un linaje de bateristas. Según informa Wikipedia, Nilles inició su carrera publicando videos en YouTube a comienzos de la década de 2010, y hasta la fecha ha lanzado álbumes como Pikalar en 2017 y For a Colorful Soul en 2020. En octubre de 2025 fue anunciada como baterista de Rush en su gira de regreso”. Esto, sin duda, parte su carrera en dos.

“Para el tour RUSH ‘Fifty Something’, Lee y Lifeson estarán acompañados por la baterista, compositora y productora alemana Anika Nilles, quien ha actuado como baterista de Jeff Beck en más de 60 shows y ha lanzado cuatro álbumes en solitario”, compartió la banda.

El tour 2026

Luego de hacer oficial su regreso, en sus redes, procedieron a anunciar las fechas de la gira 2026, que tendrán lugar en Norteamérica.

“Los fans se enteraron a través de un boletín informativo de Rush, a través de un video casero que anunciaba la celebración de las próximas fechas con Geddy Lee y Alex Lifeson en el estudio casero de Geddy Lee”, explicaron.

“RUSH ofrecerá múltiples conciertos en 7 ciudades de Canadá, Estados Unidos y México, a partir del 7 de junio de 2026 en el Kia Forum de Los Ángeles”, añadieron. Y aquí viene lo más interesante: “En estos conciertos especiales, la banda tocará dos sets cada noche. Cada concierto presentará una selección distinta de canciones, y RUSH creará el repertorio de cada noche a partir de un catálogo de 35 canciones, incluyendo sus grandes éxitos y las favoritas de los fans". Este hecho promete nada menos que veladas inolvidables.