Cine
Duran menos de 90 minutos y te cambian la vida: películas cortas para ver en streaming
Estas son algunas películas cortas para disfrutar a través de Netflix.
En un mundo donde las películas suelen superar las dos horas, Netflix ofrece una variedad de largometrajes que duran alrededor de 90 minutos, perfectos para quienes buscan un entretenimiento breve y sustancioso.
Estas películas son ideales para quienes tienen poco tiempo pero no quieren sacrificar la calidad del entretenimiento. Desde thrillers y dramas hasta comedias y terror, estas son algunas películas que ofrecen opciones para todos los gustos sin alargar la duración de las historias.
1. Culpable, 2021
Duración: 1 hora 31 minutos
Sinopsis: Joe Baylor, un operador del 911 en Los Ángeles, recibe una llamada de una mujer que aparentemente está en peligro, pero pronto descubre que la situación es mucho más compleja de lo que parece. En medio de una mañana tensa llena de incendios, Joe debe decidir en quién confiar y cómo intervenir.
Reparto: Jake Gyllenhaal, Riley Keough, Peter Sarsgaard, Ethan Hawke
Dirigida por Antoine Fuqua, esta intensa película de suspenso ha sido reconocida por su atmósfera claustrofóbica y la destacada actuación de Gyllenhaal.
2. Paddleton, 2019
Duración: 1 hora 29 minutos
Sinopsis: Dos vecinos inadaptados forman una amistad especial cuando uno de ellos es diagnosticado con cáncer terminal. Juntos emprenden un viaje emocional que explora la vida, la amistad y la mortalidad.
Reparto: Mark Duplass, Ray Romano, Christine Woods
Dirigida por Alex Lehmann, esta película es una mirada tierna y realista a la conexión humana ante la adversidad.
3. La madre del blues,2020
Duración: 1 hora 34 minutos (ligeramente superior a 90 minutos, pero cercana)
Sinopsis: Relata la grabación de un álbum por Ma Rainey, una de las primeras afroamericanas en grabar con una compañía discográfica. La película muestra los conflictos raciales y artísticos entre la cantante, su banda y los productores blancos.
Reparto: Viola Davis, Chadwick Boseman, Glynn Turman
Dirigida por George C. Wolfe, es un drama basado en la obra de August Wilson, con una poderosa actuación especialmente de Boseman.
4. El páramo, 2022
Duración: 1 hora 27 minutos
Sinopsis: En este thriller de horror colombiano, un grupo de soldados se enfrenta a los horrores sobrenaturales en la zona montañosa del páramo, combinando terror psicológico y acción en ambientes hostiles.
Reparto: Juan Pablo Urrego, Camila Sodi, Juan Pablo Barragán
Dirigida por Andrés Burgos, es una propuesta que ha sido destacada por revitalizar el cine de terror en Colombia.
5. Hipnótico, 2021
Duración: 1 hora 28 minutos
Sinopsis: Un drama que explora cómo una hipnosis inesperada lleva a una joven a enfrentarse con sus miedos y recuerdos reprimidos, transformando su realidad.
Reparto: Kate Siegel, Jason O’Mara
Con un enfoque en el suspense psicológico, esta cinta es representativa de las producciones independientes de Netflix.
6. Golpe de suerte, 2020
Duración: 1 hora 29 minutos
Sinopsis: Narra la historia de un hombre común cuya suerte cambia radicalmente tras un acontecimiento fortuito, desencadenando una serie de eventos inesperados.
Reparto: Jennifer Lopez, Ryan Guzman
Dirigida por Andy Tennant, esta comedia ligera sobre el cambio de fortuna es ideal para quienes buscan entretenimiento sencillo y positivo.