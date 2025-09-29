Suscribirse

Cultura

Los Simpson anuncian nueva película: conozca la fecha de estreno y todos los detalles

‘La familia amarilla’ estará de regreso en la gran pantalla. Sus fans no ocultaron la emoción.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

30 de septiembre de 2025, 2:43 a. m.
La IA ha determinado cuáles son los tres capítulos más representativos de Los Simpsons.
Los Simpsons. | Foto: Captura de pantalla de Objetivo TV

Después de más de dos décadas, una de las familias animadas más populares de la televisión estará de nuevo en la pantalla grande, pues Disney Studios y 20th Century Studios, sorprendieron a los millones de seguidores de la serie, anunciando una nueva película de Los Simpson, la cual promete contar con la esencia de los amados personajes y enamorar a las generaciones que no tuvieron la oportunidad de disfrutarla en su momento de gloria.

A través de las cuentas de Instagram oficiales de la productora, se compartió la imagen promocional en la que, en un fondo blanco, se observa la mano de Homero Simpson con una de las reconocida donas de Lard Lad Donuts, una línea de restaurantes ficticia que hace parte del mundo de Springfield.

“Homero quiere repetir”, es la descripción con la que cuenta la imagen.

Esta pieza se convirtió en tendencia en cuestión de segundos, pues generó nostalgia entre los fanáticos de Homero, Marge, Bart, Lisa, Maggie y el resto de los populares personajes.

¿Cuándo se estrena la nueva película de Los Simpson?

Según se dio a conocer, el estreno a nivel mundial de la nueva película estaría programado para el 23 de julio del año 2027, lo que habría generado cambios inesperados en otros lanzamientos en los que habría estado trabajando la productora, especialmente relacionados con el universo de Marvel.

Contexto: Así puede activar el modo de “Los Simpson” en su WhatsApp

Aunque restan varios meses para que la película pueda ser disfrutada en cine, se proyecta como uno de los lanzamientos más importantes para el verano del 2027, teniendo en cuenta la promoción que se le realizará a la producción en el paso del tiempo.

¿Qué se sabe de la trama de la nueva película de Los Simpson?

Por el momento, ni Disney Studios, ni 20th Century Studios han revelado información oficial sobre la historia o el desarrollo de sus personajes.

Sin embargo, muchos piensan que los creadores enfrentan un gran desafío a la hora de presentar el argumento y la línea dramática que los fanáticos aman y recuerdan, y que, a su vez, conecte con el público nuevo.

La popular serie Los Simpson está cumpliendo 35 años desde su primer episodio.
La popular serie Los Simpson está cumpliendo 35 años desde su primer episodio. | Foto: Instagram: Los Simpson
Contexto: Paso a paso: así puede convertir rápido su foto en un personaje de ‘Los Simpson’

Así reaccionaron los fanáticos de ‘la familia amarilla’ ante el anuncio de la nueva película

Como era de esperarse, millones de personas reaccionaron al contenido y por medio de la sección de los comentarios manifestaron sus opiniones y sentimientos con respecto a la producción.

“La película más esperada del 2027″; “Se merecen una muy buena despedida y si es en formato de película, ahí estaré”; “20 años después de la mejor película” y “No sabía que necesitaba esto hasta que lo vi, qué emoción”, son algunas de las palabras que se leen,

