Siete películas que no puede perderse en la Cinemateca de Bogotá este 3 de octubre; estos son los horarios de presentación

La Cinemateca de Bogotá o Centro Cultural de las Artes Audiovisuales es un espacio en el que los amantes por el mundo artístico podrán disfrutar de la exhibición de contenidos audiovisuales.

Un plan que podrá gozar en compañía de familiares, amigos o parejas y para este 3 de octubre estas son las producciones con el resumen otorgado por la página oficial de la Alcaldía de Bogotá y que se presentarán en su sede Centro, ubicada en la carrera Tercera No. 19 - 10.

1. Sendero azul

Tereza, de 77 años, ha vivido toda su vida en un pequeño pueblo industrializado de la Amazonia, hasta que un día recibe una orden oficial del gobierno para trasladarse a una colonia de viviendas para ancianos.

La colonia es una zona aislada a la que se lleva a los ancianos para que “disfruten” de sus últimos años, lo que permite que la generación más joven se concentre plenamente en la productividad y el crecimiento. Tereza se niega a aceptar este destino impuesto. En su lugar, emprende un viaje a través del Amazonas que cambiará su destino para siempre.

Hora: 1:30 p. m.

Esta película se presentará en la Cinemateca de Bogotá. | Foto: Tomada de Alcaldía de Bogotá

2. Tres lunas nuevas

Alex (16) no va al colegio y pasa su día por ahí, en aparente libertad, haciendo lo que le dijeron que no hiciera; Steven (20) intenta mantener un trabajo, pero siempre hay un amigo, una fiesta, un problema; Kevin (23) quiere huir de la droga y la violencia, esperando, en medio de continuos fracasos, un milagro… La loma está cubierta de escombros y los muros se tragan el sol, se escuchan risas y música, las voces emergen de la nada: la ciudad y sus visajes, cada esquina a cualquier hora

Hora: 2:00 p. m.

3. El secreto de la chef (Partir un jour)

Justo cuando Cécile está a punto de abrir su propio restaurante y hacer realidad su sueño, tiene que regresar precipitadamente a su pueblo natal, debido a una enfermedad de su padre.

Lejos del ajetreo de la y el bullicio de la vida parisina, se encuentra por casualidad con su amor de la infancia, y sus recuerdos resurgen mientras sus certezas se tambalean.

Hora: 3:00 p. m.

4. Eat the night

Pablo, un joven traficante de drogas, y su hermana Appoline se conectan a través de un juego en línea llamado Darknoon. Pablo se enamora de Night, un joven con un halo misterioso, descuidando a su hermana. Mientras Appoline termina el juego, Pablo y Night se ven envueltos en un peligroso conflicto entre pandillas.

Hora: 4:00 p. m.

5. Noviembre

En la toma del Palacio de Justicia, unos pocos guerrilleros quedan encerrados en un baño y deben resistir con cincuenta rehenes, por veintisiete horas, la brutalidad de una confrontación entre la guerrilla y Las Fuerzas Armadas del Estado.

Hora: 5:30 p. m.

Película que se presentará en la Cinemateca de Bogotá. | Foto: Tomada de Alcaldía de Bogotá

6. Bogoshorts Sessions - Carte Blanche Alumnos del Liceo Francés Bogotá

Los dientes de la felicidad (Les dents du bonheur) (Dir. Joséphine Darcy Hopkins, 2023) Francia. 25 min. Madeleine, de ocho años, acompaña a su madre, esteticista, a casa de las nuevas clientas. En una de las casas, conoce a Eugénie, Constance y Émeraude, que la invitan a un juego cruel en el sótano.

Hora: 7:00 p. m.

7. Forenses

Forenses entreteje tres historias sobre la figura del desaparecido en Colombia para preguntarse por el vínculo entre la memoria de nuestros muertos y la identidad nacional. Frente a la casa de Katalina Ángel, una mujer transgénero ha sido asesinada.

Ante la ausencia de las autoridades, decide responsabilizarse por el cuerpo, haciendo el levantamiento y dándole un nombre, pues nunca se estableció su identidad y fue enterrada como no identificada. A mediados de la década del ochenta, Jorge Arteaga, mi tío, desapareció.

Hora: 7:30 p. m.