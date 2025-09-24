CULTURA
Este es el tráiler oficial de ‘¡The Bride!’; una película de Frankenstein que sorprenderá con su inédita historia
Una de las producciones que se lanzará el próximo año, pero ha captado la atención de los amantes del cine.
¡The Bride!, o más conocida en español como ¡La Novia!, es una de las películas más esperadas por los amantes del género de terror y fantasía con un poco de romance, en donde los monstruos son los personajes principales.
Una historia que se desarrolla en Chicago en los años 1930, en la que Frankenstein convence a la doctora Euphronius para que le ayude a crear una compañera para él. Junto a la científica logran resucitar a una mujer que fue asesinada, quien da vida a la novia del monstruo y se desencadena un romance lleno caos.
Una producción dirigida por la guionista y productora Maggie Gyllenhaal, en colaboración con Lawrence Sher, encargado de la cinematografía, la edición de Dylan Tichenor y la distribución de Warner Bros, uno de los estudios de cine y entretenimiento estadounidense.
¿Cuál fue la inspiración de la película?
Según GQ, una página de noticias mexicanas se afirma que la inspiración de esta película fueron Bonnie Parker y Clyde Barrow, una pareja de amantes que se convirtieron en criminales, cometieron robos y asesinatos.
Sin embargo, durante la travesía de los personajes en el país, ocurrió un inesperado enfrentamiento en el que lograron ser capturados por las autoridades y terminaron siendo asesinados.
Por otro lado, la producción estaría inspirada en la novela llamada Frankenstein escrita Mary Shelley, quien le dio vida a este monstruo y resucitó a una mujer para que fuera su compañera de vida.
Los actores y actrices que hacen parte del reparto
Jessie Buckley: la mujer que fue asesinada, pero lograr reanimar para convertirla en la novia de Frankenstein, lo que le genera perdida de la memoria, quien piensa que donde se encuentra fue a causa de un accidente y luego se termina enterando de que fue a propósito.
Christian Bale: Una nueva versión de Frankenstein, un monstruo que fue creado por un experimento y ahora debe vivir en una época en la que debe comportarse como un caballero.
Annette Bening: La doctora Euphronius, quien da vida a la novia del monstruo.
Peter Sarsgaard: Un detective de sombrero y gabardina que se encargará de detener a la pareja que al parecer están relacionados con una serie de asesinatos.
Penélope Cruz: Myrna, una mujer que se encuentra con el monstruo y su novia, marcando un rol importante en la historia.
Jake Gyllenhaal: Uno de los personajes de los cuales poco se sabe, pero se indica que es un hombre con poder y secretos oscuros.
Julianne Hough, John Magaro, Jeanie Berlin: Hacen parte de los personajes secundarios de los cuales no se ha revelado más información.