Este es el tráiler oficial de ‘¡The Bride!’; una película de Frankenstein que sorprenderá con su inédita historia

¡The Bride!, o más conocida en español como ¡La Novia!, es una de las películas más esperadas por los amantes del género de terror y fantasía con un poco de romance, en donde los monstruos son los personajes principales.

Una historia que se desarrolla en Chicago en los años 1930, en la que Frankenstein convence a la doctora Euphronius para que le ayude a crear una compañera para él. Junto a la científica logran resucitar a una mujer que fue asesinada, quien da vida a la novia del monstruo y se desencadena un romance lleno caos.

Una producción dirigida por la guionista y productora Maggie Gyllenhaal, en colaboración con Lawrence Sher, encargado de la cinematografía, la edición de Dylan Tichenor y la distribución de Warner Bros, uno de los estudios de cine y entretenimiento estadounidense.

¿Cuál fue la inspiración de la película?

Según GQ, una página de noticias mexicanas se afirma que la inspiración de esta película fueron Bonnie Parker y Clyde Barrow, una pareja de amantes que se convirtieron en criminales, cometieron robos y asesinatos.

Sin embargo, durante la travesía de los personajes en el país, ocurrió un inesperado enfrentamiento en el que lograron ser capturados por las autoridades y terminaron siendo asesinados.

Por otro lado, la producción estaría inspirada en la novela llamada Frankenstein escrita Mary Shelley, quien le dio vida a este monstruo y resucitó a una mujer para que fuera su compañera de vida.

Los actores y actrices que hacen parte del reparto

Jessie Buckley: la mujer que fue asesinada, pero lograr reanimar para convertirla en la novia de Frankenstein, lo que le genera perdida de la memoria, quien piensa que donde se encuentra fue a causa de un accidente y luego se termina enterando de que fue a propósito.

Christian Bale: Una nueva versión de Frankenstein, un monstruo que fue creado por un experimento y ahora debe vivir en una época en la que debe comportarse como un caballero.

Tráiler oficial de ¡La Novia!, película de Frankenstein. | Foto: Captura de YouTube Warner Bros. Pictures Latinoamerica

Annette Bening: La doctora Euphronius, quien da vida a la novia del monstruo.

Peter Sarsgaard: Un detective de sombrero y gabardina que se encargará de detener a la pareja que al parecer están relacionados con una serie de asesinatos.

Penélope Cruz: Myrna, una mujer que se encuentra con el monstruo y su novia, marcando un rol importante en la historia.

Jake Gyllenhaal: Uno de los personajes de los cuales poco se sabe, pero se indica que es un hombre con poder y secretos oscuros.