Estas son las películas que se estrenarán el 25 de septiembre en Procinal, puede adquirir las boletas en preventa

Los amantes del cine podrán disfrutar en pantalla grande los nuevos lanzamientos.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

24 de septiembre de 2025, 2:56 a. m.
Estos son los próximos estrenos Cinemas Procinal.
Estos son los próximos estrenos Cinemas Procinal.

Procinal es una de las compañías de cine que ofrece el servicio de exhibir y presentar producciones audiovisuales como películas y documentales en sus salas ubicadas en diferentes ciudades del país.

Una de las empresas con mayor trayectoria en la industria cinematográfica colombiana renueva sus contenidos y para el próximo jueves 25 de septiembre, los amantes del cine podrán disfrutar de los nuevos estrenos.

1. Him: El elegido

Trata sobre Cameron Cade, un joven que promete ser una estrella en el fútbol americano, sufre una lesión que le cambia rumbo, pero al intentar hacer de todo por alcanzar la fama se ve envuelto en extrañas situaciones y los entrenamientos se convierten en tortura. Una situación que le hace dudar si se trata de su imaginación o es real.

2. Una batalla tras otra

Una película protagonizada por Leonardo DiCaprio en la que debe enfrentarse a un enemigo que apareció después de 16 años y una banda de antiguos revolucionarios se reúne para salvar a la hija de uno de sus integrantes.

3. La hermanastra fea

Una historia similar al cuento de Cenicienta, donde Elvira sueña con casarse con un príncipe, pero cuando se muda a su nueva casa se encuentra con su hermanastra Agnes, a quien la envidia por su belleza y hace lo posible por competir contra ella.

4. Ne Zha 2

La segunda parte de un niño demonio que fue criado por humanos y salva a la aldea de la cual no fue aceptado, y en esta ocasión hará lo posible por encontrar el elixir que le permita restaurar el cuerpo de sus dos amigos que están a punto de ser destruidos. En medio de la búsqueda se une con los habitantes del mar para derrotar a uno de los dragones más fuertes.

5. El poder del exorcista

Una adaptación de la novela de William Blatty e inspirada en un exorcismo real ocurrido en Washington en el que una niña que fue poseída y experimenta diferentes fenómenos sobrenaturales. Un joven sacerdote es enviado para enfrentar el caso y lograrla salvarla, uno de los exorcismos más letales y peligrosos que deberá realizar.

6. Hamilton

Hamilton no es solo un musical, es una revolución escénica. Con una mezcla explosiva de hip-hop, R&B, y teatro clásico, esta obra maestra del aclamado compositor Lin-Manuel Miranda reinventa la historia del nacimiento de Estados Unidos a través de los ojos de Alexander Hamilton, un inmigrante huérfano que llegó al país sin nada y ayudó a construirlo todo.

