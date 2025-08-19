Suscribirse

“Solo los monstruos juegan a ser Dios”: todo sobre la ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro

La producción, a cargo de un experto en lo sobrenatural, llega en noviembre a la plataforma de streaming.

Redacción Cultura
19 de agosto de 2025, 3:34 p. m.
Frankenstein Netflix
Frankenstein | Foto: Netflix

Netflix lanzó hoy los artes principales de Frankenstein de Guillermo del Toro y anunció que la película llegará a Netflix el 7 de noviembre. La producción es protagonizada por un talento probado como Oscar Isaac y dos jóvenes que vienen haciéndose un lugar en producciones interesantes, Jacob Elordi (Euphoria, Saltburn) y Mia Goth (X, Pearl).

El ganador del Óscar, Guillermo del Toro, adapta el clásico relato de Mary Shelley protagonizado por Víctor Frankenstein, un científico brillante pero arrogante que, en su afán por desafiar los límites de la naturaleza, da vida a una criatura mediante un experimento monstruoso, desencadenando la perdición tanto del creador como de su trágica creación.

PINOCCHIO (Pictured) GUILLERMO DEL TORO. Cr. mandraketheblack.de/NETFLIX © 2020
'Pinocho' le representó un Óscar a Guillermo del Toro en 2023. | Foto: mandraketheblack.de/NETFLIX

El director mexicano, un experto en la materia de las criaturas sobrenaturales, ya había trabajado con Netflix en varias producciones, incluyendo una serie y otra adaptación cinematográfica, de Pinocho, que le significó el premio Óscar a Mejor largometraje de animación en el año 2023.

Frankenstein Netflix
Frankenstein | Foto: Netflix

Se basa en Frankenstein, o “El moderno Prometeo” de Mary Shelley, es producida por Guillermo del Toro, J. Miles Dale, Scott Stuber, y al reparto suma a Felix Kammerer, David Bradley, Lars Mikkelsen, Christian Convery, y a dos tremendos actores como los son Charles Dance (Alien 3, Game of Thrones) y Christoph Waltz (Inglorious Basterds).

En un evento en vivo, en el que presentó el tráiler de su película, Del Toro declaró: “Esta ha sido, para mí, la culminación de un viaje que ha ocupado la mayor parte de mi vida. Leí por primera vez Frankenstein de Mary Shelley de niño y vi a Boris Karloff [protagonista de la adaptación de 1931] en lo que para mí se convirtió en un estado casi religioso. Los monstruos se han convertido en mi sistema de creencias personal”.

Frankenstein | Guillermo del Toro | Avance oficial | Netflix

Y puede que el mexicano haya soñado con el monstruo clásico de Mary Shelley desde niño, pero le llevó décadas adaptar la novela a su manera. Y todo llevó a este punto, se puede decir, porque el relato de Mary Shelley se filtró en el resto de la filmografía de del Toro: basta pensar en el nacimiento fulgurante de Pinocho (2022) en su película ganadora del Óscar , o en la humanidad herida del monstruoso Hellboy de Ron Perlman.

“Explorar la relación entre la humanidad y los monstruos, el creador y la creación, el padre y el hijo, ha absorbido mis historias una y otra vez”, añadió en el escenario del evento llamado Tudum 2025. “Quería hacer esta película incluso antes de tener una cámara, y llevo 25 años persiguiéndola activamente”.

Frankenstein Netflix
Frankenstein | Foto: Netflix

por su lado, Isaac, quien interpreta a Victor Frankenstein, aseguró que esta ha sido la experiencia de su vida por cuenta de la pasión, el amor y la dedicación que todos hemos puesto en esta película, que “se refleja en cada fotograma”.

Añadió además que “esta película se basa en la experiencia de todas las películas de criaturas, pero es un drama emocional oscuro y suntuoso: una obra maestra inspirada en las páginas de la novela clásica de Mary Shelley”.

