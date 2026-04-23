¿Fin de Warner Bros? La millonaria venta aprobada por los accionistas que cambiará el rumbo de la famosa empresa

Warner Bros. Discovery informó este jueves que sus accionistas aprobaron su venta a Paramount Skydance, dando luz verde a una oferta que valora a la empresa combinada en 110.000 millones de dólares.

Getty Images, composición Semana

La entidad fusionada incluirá CNN, CBS, HBO y Nickelodeon, así como otras de las franquicias más valiosas de Hollywood, como Harry Potter, Game of Thrones, el Universo DC, Misión imposible y Bob Esponja.

El acuerdo pone fin a un largo proceso de adquisición que incluyó una reñida puja con Netflix, quien estuvo interesado en hacerse con la compañía.

Netflix estuvo interesado en comprar a Warner Bros. Foto: getty images

“La aprobación de los accionistas recibida hoy constituye otro hito fundamental en el camino hacia la culminación de esta histórica transacción, la cual generará un valor excepcional para nuestros accionistas”, dijo en un comunicado David Zaslav, director ejecutivo de WBD.

“Continuaremos colaborando con Paramount para completar los pasos restantes de este proceso, que dará lugar a una empresa líder de medios y entretenimiento de próxima generación”.

Según los términos del acuerdo, Paramount abonará 31,00 dólares por acción en efectivo por la totalidad de las acciones en circulación de Warner Bros.

Ello implica una valoración de capital de 81.000 millones de dólares, cifra que asciende a 110.000 millones si se incluye la deuda que Paramount asumirá.

Con esta operación, la familia Ellison pasará a controlar una constelación de empresas mediáticas de alcance global, lo que también sienta unas nuevas dinámicas en la industria del entretenimiento.

Se prevé que David Ellison, director de Paramount, proceda a vastos recortes de gastos con el fin de aligerar la carga financiera de la nueva empresa, y así mejorar el panorama interno de la misma

Su padre, Larry Ellison, propietario de Oracle y uno de los hombres más ricos del mundo, financió en gran medida la adquisición, ofreciendo una garantía financiera que terminó por convencer al consejo de administración de Warner Bros.

Larry Ellison es un antiguo aliado del mandatario norteamericano Donald Trump, quien ha manifestado que intervendrá en el proceso de aprobación de la compra.

La operación aún debe superar diversos obstáculos regulatorios, tanto en Estados Unidos como en Europa.

Paramount fue la empresa que compró a Warner Bros. Foto: Getty Images

La oferta de Paramount incluye financiación proveniente de tres fondos soberanos de Arabia Saudita, Qatar y Abu Dabi, lo cual podría suscitar un escrutinio adicional debido a preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional.

Paramount tendría el camino despejado para la compra de Warner Bros tras la renuncia de Netflix a igualar la oferta

Famosos actores de Hollywood como Jane Fonda, Joaquin Phoenix y Bryan Cranston, así como los directores J.J. Abrams y Denis Villeneuve, figuran entre los más de mil artistas que se han posicionado contra esta fusión.

*Con información de AFP.