Mundo

Megafusión en Hollywood: Paramount acuerda la compra de Warner Bros. en una operación millonaria

Ambos estudios tienen los derechos de películas clásicas como Harry Potter o el universo de DC.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
27 de febrero de 2026, 7:22 p. m.
Ambos estudios sumándooslos una biblioteca de 15.000 títulos aproximadamente.
Ambos estudios sumándooslos una biblioteca de 15.000 títulos aproximadamente. Foto: Getty Images Montaje: Semana

La compañía Paramount Skydance anunció este viernes, 27 de febrero, la adquisición de Warner Bros. Discovery por 110.000 millones de dólares, tras imponerse a Netflix en una de las guerras de ofertas más agresivas de los últimos años en la industria del entretenimiento.

La operación integrará bajo una misma estructura a los estudios Warner Bros. y Paramount Pictures, además del canal de noticias CNN y las plataformas de streaming HBO Max y Paramount+, consolidando uno de los catálogos audiovisuales más amplios del mercado global.

La puja comenzó cuando Netflix presentó una oferta inicial centrada principalmente en los activos de estudio y streaming de Warner, con una propuesta que rondó los 80.000 millones de dólares entre efectivo y acciones.

La estrategia de la plataforma buscaba reforzar su biblioteca con franquicias consolidadas y ampliar su capacidad de producción cinematográfica tradicional, más allá de su modelo digital.

Empresas

Microsoft es investigado en Japón por posible infracción a la ley antimonopolio

Empresas

¿El 2025 fue solo de malas noticias para la sostenibilidad?

Empresas

El error silencioso que agrava miles de lesiones laborales en Colombia

Empresas

Como a Frisby, ahora empresas colombianas respaldaron a Bancolombia tras difícil situación con su ‘app’

Turismo

Reconocida aerolínea internacional anuncia el fortalecimiento de su operación en Colombia: estos son los detalles

Empresas

Cambian EPS en Colombia con nuevo decreto del Gobierno: lo que debe saber sobre traslados masivos y más

Empresas

“En JetSmart apoyamos que se lleve a cabo una revisión”: la aerolínea fija posición frente a los anuncios de modificar ‘slots’ en El Dorado

Televisión

Luego de dos años llega a las plataformas una de las series más extrañas de los últimos tiempos

Gente

Luto de Hollywood: murió el actor Robert Carradine, padre de Hilary Duff en ‘Lizzie McGuire’; sufría delicado trastorno

Gente

Nick Reiner se declaró inocente del asesinato de sus padres y el juez tomó importante decisión

Warner Bros. Estudios en Burbank
Warner Bros. Estudios en Burbank Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

Sin embargo, Paramount Skydance respondió con una oferta superior y de alcance total, que incluyó la adquisición completa de Warner Bros. Discovery.

La compañía elevó progresivamente su propuesta hasta alcanzar los 110.000 millones de dólares, cifra que Netflix decidió no igualar al considerar que superaba sus parámetros financieros. Con ello, Paramount aseguró el control total del conglomerado.

El atractivo estratégico de Warner radica en su enorme biblioteca. Warner Bros. posee un catálogo histórico que supera las 12.000 películas y miles de horas de contenido televisivo, incluidas franquicias globales como Harry Potter, el universo DC y producciones clásicas de Hollywood. Además, el estudio suele estrenar entre 15 y 20 largometrajes anuales.

Fin de las cuentas compartidas en HBO Max: la plataforma anuncia medidas globales para 2026

Por su parte, Paramount Pictures cuenta con más de 100 años de historia y una biblioteca que supera los 3.500 títulos.

En los últimos años ha lanzado entre 8 y 12 películas por año, aunque tras su integración con Skydance había anunciado planes para aumentar su volumen de producción y competir con los grandes estudios en número de estrenos globales.

“Nuestra búsqueda de Warner Bros. Discovery ha estado guiada por un propósito claro: honrar el legado de dos empresas icónicas mientras aceleramos nuestra visión de construir una compañía de medios y entretenimiento de próxima generación”, declaró el presidente y director ejecutivo de Paramount, David Ellison.

Estudios de Paramount, Los Angeles.
Estudios de Paramount, Los Angeles. Foto: Getty Images

La operación, sin embargo, ha sido controvertida y ha despertado cuestionamientos políticos en Washington. La senadora Elizabeth Warren, demócrata por Massachusetts, criticó el acuerdo y lo calificó como una amenaza para la competencia.

Una fusión Paramount Skydance-Warner Bros. es un desastre antimonopolio que amenaza con precios más altos y menos opciones para las familias estadounidenses”, afirmó en un comunicado.

Warner Bros reabre negociaciones de adquisición con Paramount tras recibir una exención de Netflix

“Un puñado de multimillonarios aliados de Trump intentan tomar el control de lo que ven y cobrarles el precio que quieran”, añadió la senadora.

La fusión redefine el mapa del entretenimiento mundial. La nueva entidad combina estudios centenarios, canales de noticias internacionales y plataformas de streaming consolidadas.

Con información de AFP

Más de Empresas

Microsoft Office es un conjunto de aplicaciones diseñadas para facilitar tareas diarias.

Microsoft es investigado en Japón por posible infracción a la ley antimonopolio

Socioambiental

¿El 2025 fue solo de malas noticias para la sostenibilidad?

.

El error silencioso que agrava miles de lesiones laborales en Colombia

Estas fueron las empresas que demostraron su apoyo a Bancolombia

Como a Frisby, ahora empresas colombianas respaldaron a Bancolombia tras difícil situación con su ‘app’

El estudio de capacidad fue realizado por la IATA en junio de 2023 y encontró que el aeropuerto puede manejar 68 operaciones por hora. Actualmente, coordina 74.

Reconocida aerolínea internacional anuncia el fortalecimiento de su operación en Colombia: estos son los detalles

Largas filas en la sede de la Nueva EPS de Pasarela, al norte de Cali.

Cambian EPS en Colombia con nuevo decreto del Gobierno: lo que debe saber sobre traslados masivos y más

JetSmart aerolinea Estuardo Ortiz, presidente de JetSmart.

“En JetSmart apoyamos que se lleve a cabo una revisión”: la aerolínea fija posición frente a los anuncios de modificar ‘slots’ en El Dorado

ISA

Sección Quinta del Consejo de Estado anuló elección de Jorge Andrés Carrillo como presidente de ISA

Paramount contraataca a Netflix

Paramount tendría el camino despejado para la compra de Warner Bros tras la renuncia de Netflix a igualar la oferta

Noticias Destacadas