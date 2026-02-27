Megafusión en Hollywood: Paramount acuerda la compra de Warner Bros. en una operación millonaria

La compañía Paramount Skydance anunció este viernes, 27 de febrero, la adquisición de Warner Bros. Discovery por 110.000 millones de dólares, tras imponerse a Netflix en una de las guerras de ofertas más agresivas de los últimos años en la industria del entretenimiento.

La operación integrará bajo una misma estructura a los estudios Warner Bros. y Paramount Pictures, además del canal de noticias CNN y las plataformas de streaming HBO Max y Paramount+, consolidando uno de los catálogos audiovisuales más amplios del mercado global.

La puja comenzó cuando Netflix presentó una oferta inicial centrada principalmente en los activos de estudio y streaming de Warner, con una propuesta que rondó los 80.000 millones de dólares entre efectivo y acciones.

La estrategia de la plataforma buscaba reforzar su biblioteca con franquicias consolidadas y ampliar su capacidad de producción cinematográfica tradicional, más allá de su modelo digital.

Warner Bros. Estudios en Burbank Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

Sin embargo, Paramount Skydance respondió con una oferta superior y de alcance total, que incluyó la adquisición completa de Warner Bros. Discovery.

La compañía elevó progresivamente su propuesta hasta alcanzar los 110.000 millones de dólares, cifra que Netflix decidió no igualar al considerar que superaba sus parámetros financieros. Con ello, Paramount aseguró el control total del conglomerado.

El atractivo estratégico de Warner radica en su enorme biblioteca. Warner Bros. posee un catálogo histórico que supera las 12.000 películas y miles de horas de contenido televisivo, incluidas franquicias globales como Harry Potter, el universo DC y producciones clásicas de Hollywood. Además, el estudio suele estrenar entre 15 y 20 largometrajes anuales.

Fin de las cuentas compartidas en HBO Max: la plataforma anuncia medidas globales para 2026

Por su parte, Paramount Pictures cuenta con más de 100 años de historia y una biblioteca que supera los 3.500 títulos.

En los últimos años ha lanzado entre 8 y 12 películas por año, aunque tras su integración con Skydance había anunciado planes para aumentar su volumen de producción y competir con los grandes estudios en número de estrenos globales.

“Nuestra búsqueda de Warner Bros. Discovery ha estado guiada por un propósito claro: honrar el legado de dos empresas icónicas mientras aceleramos nuestra visión de construir una compañía de medios y entretenimiento de próxima generación”, declaró el presidente y director ejecutivo de Paramount, David Ellison.

Estudios de Paramount, Los Angeles. Foto: Getty Images

La operación, sin embargo, ha sido controvertida y ha despertado cuestionamientos políticos en Washington. La senadora Elizabeth Warren, demócrata por Massachusetts, criticó el acuerdo y lo calificó como una amenaza para la competencia.

“Una fusión Paramount Skydance-Warner Bros. es un desastre antimonopolio que amenaza con precios más altos y menos opciones para las familias estadounidenses”, afirmó en un comunicado.

Warner Bros reabre negociaciones de adquisición con Paramount tras recibir una exención de Netflix

“Un puñado de multimillonarios aliados de Trump intentan tomar el control de lo que ven y cobrarles el precio que quieran”, añadió la senadora.

La fusión redefine el mapa del entretenimiento mundial. La nueva entidad combina estudios centenarios, canales de noticias internacionales y plataformas de streaming consolidadas.

Con información de AFP