Warner Bros reabre negociaciones de adquisición con Paramount tras recibir una exención de Netflix

Warner Bros. Discovery está reabriendo brevemente las negociaciones de adquisición con Paramount, propiedad de Skydance, para escuchar la “mejor y última” oferta de la compañía, mientras que el gigante de Hollywood sigue respaldando el estudio y el acuerdo de streaming que alcanzó con Netflix.

Netflix sacudió hace semanas el mercado al anunciar un acuerdo con Warner por 82.700 millones de dólares. Pero Paramount no se quedó atrás y puso sobre la mesa más de 108.000 millones. Foto: getty images

En una presentación regulatoria el martes, Warner declaró haber recibido una exención de Netflix para reanudar las conversaciones con Paramount durante los próximos siete días, o hasta el lunes. Warner afirmó que esto permitirá a las compañías discutir las deficiencias no resueltas y aclarar ciertos términos de la última oferta de Paramount.

Mientras tanto, la junta directiva de Warner sigue recomendando a los accionistas el apoyo a su propuesta de fusión con Netflix. Se ha programado una reunión extraordinaria para el viernes 20 de marzo para votar sobre dicho acuerdo.

En un comunicado, Netflix afirmó estar seguro de que la transacción propuesta “ofrece mayor valor y certeza”, pero reconoció “la continua distracción para los accionistas de WBD y la industria del entretenimiento en general causada por las maniobras de PSKY”. El gigante del streaming señaló que había otorgado a Warner una exención de siete días para “resolver finalmente este asunto”.

Mientras tanto, Paramount calificó de “inusuales” las acciones del martes de la junta directiva de Warner y afirmó que la compañía podría haber determinado si la oferta de Paramount era superior sin un plazo límite. Aun así, Paramount afirmó estar “dispuesta a participar en conversaciones constructivas y de buena fe”.

Paramount agregó que continuará avanzando con su oferta pública de adquisición a un precio de 30 dólares por acción, que sostuvo que era mejor que la propuesta de Netflix, mientras que también buscará una pelea por poderes.

La batalla por Warner Bros. Discovery es complicada porque Netflix y Paramount buscan objetivos distintos. En diciembre, Netflix acordó comprar el estudio y el negocio de streaming de Warner por 72 000 millones de dólares, en una transacción íntegramente en efectivo que cubriría sus divisiones de producción de cine y televisión, así como HBO Max.

Incluyendo la deuda, el valor empresarial del acuerdo ronda los 83 000 millones de dólares, o 27,75 dólares por acción, y se concretaría después de que Warner completara la separación previamente anunciada de sus operaciones de cable.

Mientras tanto, a diferencia de Netflix, Paramount quiere adquirir toda la compañía de Warner, incluidas cadenas como CNN y Discovery, y fue directamente a los accionistas con una oferta hostil en efectivo por 77.900 millones de dólares apenas unos días después de que se anunciara el acuerdo con Netflix.

El valor empresarial de la oferta de Paramount ronda actualmente los 108.000 millones de dólares, incluyendo la deuda, o 30 dólares por acción. Sin embargo, Warner reveló el martes que un representante de Paramount informó por separado a la compañía que aumentaría su oferta a 31 dólares por acción “a la espera de un acuerdo”.

Los analistas de Raymond James afirmaron que durante mucho tiempo creyeron que Paramount estaba dispuesta a aumentar su oferta, y ahora parece que finalmente avanzamos en esa dirección. Si Paramount aumentara su precio a 32 o 33 dólares por acción, señalaron que sería cada vez más difícil argumentar que el acuerdo con Netflix es superior, aunque Netflix podría entonces igualar la oferta.

Netflix ahora tendrá que responder ante la oferta. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP) Foto: AFP

Paramount ha intentado mejorar su oferta recientemente. La semana pasada, la compañía anunció que pagaría a los accionistas de Warner una comisión adicional si el acuerdo no se concreta antes de fin de año, equivalente a 25 centavos por acción, o un total de 650 millones de dólares, por cada trimestre posterior al 31 de diciembre. Paramount también se comprometió a financiar el pago de 2.800 millones de dólares propuesto por Warner a Netflix en virtud de su acuerdo de fusión.

La compañía ha estado trabajando arduamente para consolidar el apoyo de sus accionistas. Paramount ha extendido su oferta pública de adquisición tres veces, con la última fecha límite fijada para el 2 de marzo.

Según información de la compañía, más de 42,3 millones de acciones de Warner habían sido “ofrecidas válidamente y no retiradas” de su oferta hostil a principios de la semana pasada, una reducción con respecto a los más de 168,5 millones de acciones de Warner del 21 de enero, una pequeña fracción de los 2.480 millones de acciones ordinarias de serie A en circulación de Warner.

