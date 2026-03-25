Colpensiones señala que no prestará servicio en los siguientes días; usuarios deben tomar precauciones

Colpensiones, uno de los principales fondos de pensiones del país, anunció que en los próximos días tendrá una interrupción temporal en sus servicios debido a la ejecución de labores de mantenimiento preventivo y actualizaciones en su plataforma tecnológica.

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De acuerdo con el comunicado oficial, la suspensión afectará tanto los puntos de atención presencial a nivel nacional como los canales digitales, incluyendo la sede electrónica y la aplicación móvil.

Durante el mantenimiento no se tendrá atención presencial. Foto: Guillermo Torres

El proceso de mantenimiento está programado desde el lunes 30 de marzo de 2026 hasta el miércoles 1 de abril. Durante estos días, los usuarios no podrán realizar trámites ni consultas a través de los medios habituales. Hay que destacar que las personas no deben aceptar ayuda de terceros ni acudir a otros portales que se hagan pasar por el fondo de pensiones.

“Colpensiones informa que, debido a la ejecución de mantenimientos preventivos y actualizaciones en la plataforma tecnológica, no se prestará servicio en los Puntos de Atención a Nivel Nacional ni a través de los canales no presenciales (sede electrónica y App) desde el lunes 30 de marzo de 2026 al miércoles 1 de abril de 2026. El servicio se restablecerá el lunes 6 de abril de 2026 en el horario habitual”, señaló la entidad de pensiones.

La entidad aclaró que el servicio será restablecido el lunes 6 de abril de 2026, retomando sus operaciones en el horario habitual. Mientras tanto, el Contact Center continuará funcionando con normalidad, lo que permitirá a los ciudadanos resolver inquietudes básicas o recibir orientación sobre los servicios.

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Por último, Colpensiones destacó que, al momento de realizar los mantenimientos, las personas podrán comunicarse por medio de su Contact Center para resolver los problemas que se puedan presentar.

“Nuestro Contact Center estará disponible en horario habitual. ¡Gracias por tu comprensión, seguimos trabajando para ti!”, señaló Colpensiones.

Los servicios se retomarían el próximo 6 de abril. Foto: El País

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