¿El cierre de la trilogía perfecta? Lo que revelan las primeras imágenes de ‘Dune: Messiah’ sobre el destino de Paul Atreides

La saga de Arrakis vuelve a irrumpir este 2026. Luego de Dune: Parte Dos, dirigida por Denis Villeneuve, y estrenada globalmente el 1 de marzo de 2024, logrando récords de taquilla con más de 700 millones de dólares recaudados mundialmente y convirtiéndose en la película de ciencia ficción más vista en IMAX de la historia, por fin se conocen la primera imágenes de la tercera entrega.

Con un estreno confirmado para el 18 de diciembre de 2026 en cines, Dune: Messiah llega tras años de especulación. Villeneuve, fiel a su visión, ha rodado en locaciones como Budapest y Abu Dhabi, expandiendo el universo de Frank Herbert con un presupuesto estimado en 200 millones de dólares. Las primeras imágenes compartidas por Warner Bross muestran a un Paul envejecido con barba y mirada atormentada, flanqueado por naves imperiales y Fremen en rebelión.

Última oportunidad para verlas: las películas y series que desaparecen de Netflix este 17 de marzo de 2026

Basada en Dune Messiah de 1969, la novela secuela de Herbert muestra a Paul Muad’Dib interpretado por Timothee Chalamet, ahora casado con la emperatriz Irulan Florence Pugh y padre de la heredera Alia, Anya Taylor-Joy, en un rol expandido, gobernando un imperio fracturado.

Sus visiones proféticas lo ciegan ante una conspiración, la Bene Gesserit, los Tleilaxu y hasta Chani encarnada por Zendaya urden su derrocamiento. La trama explora el “Camino Dorado”, el destino sacrificial de Paul para salvar la humanidad, culminando en traiciones y un final que redefine el mesianismo. Villeneuve ha prometido “más política, menos arena”, con secuencias de batallas espaciales y un enfoque en el horror psicológico del poder absoluto.

‘De vacaciones al abismo’: la serie con Clara Galle sobre el peso de un secreto compartido

La gran novedad es Robert Pattinson como Scytale, el maestro Tleilaxu y antagonista clave, un cambio radical de su imagen Twilight que ya genera memes en Latinoamérica. Se rumorea también Léa Seydoux en el rol de Lady Margot, inyectando más intriga europea al cast multicultural.​​

‘Daredevil: Born Again’ temporada 2 llega a Disney+: fecha oficial y el regreso de Jessica Jones

En esta tercera entrega también regresará el reconocido compositor alemán Hans Zimmer, quien ya había colaborado en las dos primeras partes.