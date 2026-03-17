El catálogo de Netflix en Colombia y toda Latinoamérica está en movimiento constante este marzo de 2026. Como cada mes, la plataforma de streaming ajusta su oferta por expiración de licencias, despidiendo títulos icónicos para dar paso a novedades. A corte del 1 de marzo de 2026, Netflix Colombia presumía de un catálogo robusto con alrededor de 5.800 títulos, incluyendo unas 4.200 películas y 1.600 series.

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Estas son las producciones que dejarán de estar disponibles este 17 de marzo

He Never Died, 2015

Un thriller indie canadiense dirigido por Jason Krawczyk, estrenado en el Festival de Toronto de 2015. Jason Patric brilla como un inmortal solitario que lidia con adicciones y violencia en un mundo mundano, acompañado por Emily Skeggs y Kate Graham. Sin récords masivos en Netflix, alrededor de 20 millones de visualizaciones globales en su pico; es un hit para fans del cine de género oscuro, con toques de humor negro y crítica social. Dos horas de intriga existencial que no volverás a encontrar tan fácil en streaming.​

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Infiltrado en el KKKlan, 2018

La obra maestra de Spike Lee, estrenada en Cannes y ganadora del Gran Premio del Jurado. Ambientada en los 70, sigue al detective Ron Stallworth interpretado por John David Washington, y su compañero Flip Zimmerman, interpretado por Adam Driver, infiltrándose en el Ku Klux Klan. Elenco de lujo incluye a Laura Harrier y Topher Grace como el líder blanco supremacista.

Rompió récords en Netflix con más de 100 millones de horas vistas en sus primeras semanas pospandemia, impulsada por su vigencia racial.

La gran apuesta, 2015

Dirigida por Adam McKay, estrenada en 2015 y nominada a nueve Óscars, explica la crisis financiera de 2008 con humor caótico, protagonizada por Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling y Brad Pitt. Steve Eisman y Michael Lewis inspiraron los roles reales.

En Netflix, acumuló más de 150 millones de horas reproducidas globalmente, convirtiéndose en referente educativo para millennials y Gen Z en Latinoamérica.

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Series como El agente nocturno no estarán disponibles en dispositivos antiguos a partir de febrero. Foto: NurPhoto via Getty Images

Netflix Colombia y la región, México, Argentina y Perú verán más bajas en los próximos días. El 18 de marzo dejarán de estar disponibles Déjame salir de Jordan Peele, María reina de Escocia y El maestro del yin y el yang.

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Hacia el 30 y 31 de marzo se eliminarán Dexter, Los juegos del hambre: En llamas, Alfa y telenovelas como Pedro el escamoso. En total, más de 60 títulos abandonan el mes, incluyendo sagas como Arma letal y Queen of the South.