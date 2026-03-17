El catálogo de Netflix en Colombia y toda Latinoamérica está en movimiento constante este marzo de 2026. Como cada mes, la plataforma de streaming ajusta su oferta por expiración de licencias, despidiendo títulos icónicos para dar paso a novedades. A corte del 1 de marzo de 2026, Netflix Colombia presumía de un catálogo robusto con alrededor de 5.800 títulos, incluyendo unas 4.200 películas y 1.600 series.
Estas son las producciones que dejarán de estar disponibles este 17 de marzo
- He Never Died, 2015
Un thriller indie canadiense dirigido por Jason Krawczyk, estrenado en el Festival de Toronto de 2015. Jason Patric brilla como un inmortal solitario que lidia con adicciones y violencia en un mundo mundano, acompañado por Emily Skeggs y Kate Graham. Sin récords masivos en Netflix, alrededor de 20 millones de visualizaciones globales en su pico; es un hit para fans del cine de género oscuro, con toques de humor negro y crítica social. Dos horas de intriga existencial que no volverás a encontrar tan fácil en streaming.
- Infiltrado en el KKKlan, 2018
La obra maestra de Spike Lee, estrenada en Cannes y ganadora del Gran Premio del Jurado. Ambientada en los 70, sigue al detective Ron Stallworth interpretado por John David Washington, y su compañero Flip Zimmerman, interpretado por Adam Driver, infiltrándose en el Ku Klux Klan. Elenco de lujo incluye a Laura Harrier y Topher Grace como el líder blanco supremacista.
Rompió récords en Netflix con más de 100 millones de horas vistas en sus primeras semanas pospandemia, impulsada por su vigencia racial.
- La gran apuesta, 2015
Dirigida por Adam McKay, estrenada en 2015 y nominada a nueve Óscars, explica la crisis financiera de 2008 con humor caótico, protagonizada por Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling y Brad Pitt. Steve Eisman y Michael Lewis inspiraron los roles reales.
En Netflix, acumuló más de 150 millones de horas reproducidas globalmente, convirtiéndose en referente educativo para millennials y Gen Z en Latinoamérica.
Netflix Colombia y la región, México, Argentina y Perú verán más bajas en los próximos días. El 18 de marzo dejarán de estar disponibles Déjame salir de Jordan Peele, María reina de Escocia y El maestro del yin y el yang.
Hacia el 30 y 31 de marzo se eliminarán Dexter, Los juegos del hambre: En llamas, Alfa y telenovelas como Pedro el escamoso. En total, más de 60 títulos abandonan el mes, incluyendo sagas como Arma letal y Queen of the South.