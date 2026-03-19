La industria del cine se prepara para una de las semanas más intensas de estrenos en salas de cine. El fin de semana del 17 y 18 de diciembre de 2026, dos titanes de la ciencia ficción se enfrentarán en las salas de todo el mundo.

Ese día, Warner Bros. estrenará Dune: Part Three justo al mismo tiempo que Walt Disney Studios lanza Avengers: Doomsday, quinta entrega de la saga de Los Vengadores, protagonizada de nuevo por Robert Downey Jr. como Tony Stark.

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Duna: Parte Tres se basa en la novela El Mesías de Dune de Frank Herbert, y nos entrega la conclusión épica de la trilogía de Villeneuve. Foto: WB Pictures Latam

La confirmación de que ambas películas se estrenarán el mismo fin de semana no ha pasado desapercibida.

La estrategia de Warner Bros. de mantener a Dune 3 en esa fecha, tradicionalmente reservada para estrenos de gran impacto y orientados a la temporada de premios, envía un mensaje claro: la cinta de Denis Villeneuve no solo apunta a la taquilla, sino también a la consolidación como saga cinematográfica de referencia.

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Por su parte, Marvel Studios había reservado el 17 de diciembre para el regreso masivo de sus Vengadores, en un intento de relanzar el universo de superhéroes.

Sin embargo, la decisión de mantener la fecha tras el anuncio de Warnerya ha provocado críticas en el propio estudio, que reconocen que pocos años atrás una competencia de este calibre ni siquiera se habría considerado.

Duna: Parte Tres se basa en la novela El Mesías de Dune de Frank Herbert, y nos entrega la conclusión épica de la trilogía de Villeneuve. Foto: WB Pictures Latam

Basada en la legendaria novela de Frank Herbert, Dune: Part Three será la continuación directa de Dune: Part Two, una película que ya recaudó más de mil millones de dólares en todo el mundo y consolidó a Timothée Chalamet como Paul Atreides.

La tercera entrega sigue a Paul en su etapa final como mesías guerrero, cuando su liderazgo de los Fremen se convierte en una fuerza política y militar que desafía no solo al imperio de la Casa Corrino, sino también al poder omnímodo de las grandes casas mercantiles y religiosas.

El elenco repite a buena parte del reparto anterior: Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Florence Pugh, Josh Brolin, Austin Butler y Javier Bardem, entre otros.

Al otro lado Avengers: Doomsday, la quinta entrega de la saga de Los Vengadores, que se presenta como el punto de inflexión del llamado Capítulo 5 del Universo Cinematográfico de Marvel. La película retoma el regreso de Robert Downey Jr. como Tony Stark o Iron Man, un evento que ya se utilizó en varios anuncios y campañas globales desde 2025, con el objetivo de reactivar la lealtad de la audiencia y capitalizar el fenómeno nostálgico por el personaje.

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Más allá de nombres y efectos, la confrontación entre Dune 3 y Vengadores: Doomsday refleja una batalla entre dos modelos de franquicia. Por un lado, la saga de Villeneuve apuesta por relatos de ciencia ficción densos, con un ritmo más lento, una narrativa inspirada en la literatura y una estética de cine de autor, aunque con presupuestos de blockbuster.

Por el otro, Marvel ofrece un entretenimiento de consumo masivo, con narrativas serializadas, campañas de marketing agresivas y un universo transmedia que se extiende a series de Disney+, cómics y videojuegos.

Duna: Parte Tres se basa en la novela El Mesías de Dune de Frank Herbert, y nos entrega la conclusión épica de la trilogía de Villeneuve. Foto: WB Pictures Latam

Este choque de estrenos ya se compara con el fenómeno Barbenheimer de 2023, cuando Barbie y Oppenheimer se estrenaron el mismo día, generando un movimiento cultural que impulsó ambas películas en taquilla y en redes. Los fans ya bautizaron el 18 de diciembre de 2026 como Dunesday, proponiendo sesiones dobles de cine, disfraces combinados y eventos temáticos en cines y comunidades digitales.