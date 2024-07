‘Vengadores 5′ ya tiene fecha de estreno; esto es lo que se sabe de la nueva entrega

¿Cuándo se estrenará Vengadores (Avengers) 5?

“Estamos emocionados de llevar a los espectadores a otro emocionante viaje con Vengadores 5 . Esta nueva entrega no solo expandirá el universo que hemos construido durante años, sino que también ofrecerá sorpresas y momentos inolvidables que solo Marvel puede ofrecer”, comentó, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, sobre el futuro lanzamiento.

¿Cuándo comienza el rodaje de Vengadores 5?

¿Qué elenco hará parte de Vengadores 5?

Otro de los datos que se ha venido especulando en los últimos días sobre el nuevo lanzamiento, es que la quinta película de los Vengadores ya no se titulará Avengers: The Kang Dynasty como se tenía pensado inicialmente, si no que la producción le habría dado un nuevo destino a la cinta y lo llamará de otra manera. Un dato que tiene a los fans con grandes expectativas.