Vengadores 5: filtran los héroes que protagonizarán la película y otros inesperados cambios de la saga

¿Cuándo comienza el rodaje de Vengadores 5?

¿Qué héroes protagonizarán Vengadores 5?

Cabe resaltar que esta información es tan solo un rumor, ya que Marvel hasta el momento desde no se ha confirmado ni desmentido los datos.

Otro de los datos que se ha venido especulando sobre el nuevo lanzamiento, es que la quinta película de los Vengadores ya no se titulará Avengers: The Kang Dynasty como se tenía pensado, si no que la producción le habría dado un nuevo destino a la cinta.