Eurocine 2024: un recorrido de 30 años celebrado con nuevos aires, cine sueco y un invitado de lujo con sección exclusiva

Siete secciones del Festival que darán un panorama de la cinematografía europea

La programación se enfoca en celebrar su aniversario con una curaduría que invita a la gente a retomar la costumbre de asistir a las salas, gracias a una variada oferta de películas de géneros como drama, comedia, c oming-of-age , ciencia ficción, misterio, documental, thriller, crimen, entre otros.

Las imperdibles de Eurocine 2024

Tillsammans 99 ( Juntos 99 ), de Lukas Moodyson, es una comedia de situación sobre la desilusión de la adultez y sobre la fragmentación de la sociedad después de la aparición del Internet; el director vuelve a reunir al casting de Together (2001) para revisitar la comuna ficticia Tillsammans y sus miembros, 24 años después. Estrenada en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Otras películas destacadas