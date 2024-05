Crónica de la apertura del BIME Bogotá 2024: de charlas reveladoras, voces autorizadas y showcases asombrosos

“Un día feliz es un día en el que sale algo creativo, una pintura, una canción, una letra...”, dijo entre muchísimas cosas interesantes el cantante Enrique Bunbury, asiduo visitante a nuestro país, en el que ha compartido muchísima de la música que ha hecho en solitario, como no lo hizo con sus coequiperos de Héroes del Silencio, en su momento de gloria y posterior despedida.

Al respecto de ese pasado grupal e individual que le dejan tantos años de hacer música, Enrique se ratificó como un artista que no mira atrás. Le huye a la nostalgia. Y esto no solo implica que lo que más le interesa es lo que viene a futuro (eso que día a día, lunes a viernes, con disciplina de oficina, crea de a pocos); también implica que, cuando suena una canción suya en la radio, no la puede escuchar. Piensa en los errores, en los desafines, en las notas que hubiera debido cambiar, en las letras que hubiera querido escribir. Y, ¿quién se quiere someter a tal tortura?