Netflix apuesta todo al efectivo para asegurar la compra de Warner Bros

El consejo de Warner respaldó la oferta, que compite con la de Paramount en una de las operaciones más ambiciosas del sector.

Redacción Economía
20 de enero de 2026, 6:21 p. m.
El movimiento marca un nuevo capítulo en la negociación entre ambas compañías.
El movimiento marca un nuevo capítulo en la negociación entre ambas compañías. Foto: Getty Images

En uno de los movimientos más relevantes del sector del entretenimiento en 2026, Netflix anunció una modificación importante en su estrategia para adquirir Warner Bros. Discovery (WBD): la plataforma streaming presentó una oferta completamente en efectivo, desechando el esquema anterior que combinaba pago en acciones y efectivo.

Este cambio llega en medio de una competencia intensa con Paramount Skydance, que también ha mostrado interés en la compra, y busca acelerar el cierre del acuerdo con mayor certeza para los accionistas de Warner.

El nuevo acuerdo propuesto por Netflix valora la compra en aproximadamente 82.700 millones de dólares, con un pago de 27,75 dólares por acción íntegramente en efectivo, una fórmula que fue respaldada de manera unánime por el consejo de administración de Warner Bros Discovery.

El objetivo de esta estrategia es dar mayor certeza a los accionistas y facilitar la votación para la aprobación del acuerdo, que se proyecta podría celebrarse antes de abril de 2026.

El cambio responde, en buena medida, a la oferta rival presentada por Paramount Skydance, que propuso una oferta hostil en efectivo de 30 dólares por acción, valorada en alrededor de 108.400 millones de dólares.

Aunque esta cifra es superior en términos nominales, el consejo de Warner prefirió la propuesta de Netflix por considerarla más sólida y menos arriesgada desde el punto de vista financiero, especialmente debido al menor apalancamiento que implicaría para la entidad combinada.

La reestructuración de la transacción también contempla la decisión de la división de canales lineales de Warner Bros. Discovery como CNN y TNT en una nueva entidad denominada Discovery Global, que no forma parte directa del acuerdo con Netflix.

Esta separación permitiría a los accionistas conservar parte de esos activos, incluso si se aprueba la compra de los estudios y el negocio de streaming por parte de Netflix.

Netflix sacudió el mercado al anunciar un acuerdo con Warner por 82.700 millones de dólares. Pero Paramount no se quedó atrás y puso sobre la mesa más de 108.000 millones.
La operación aún se encuentra en proceso y no ha sido cerrada oficialmente. Foto: getty images

Analistas señalan que el enfoque en efectivo podría acelerar el proceso hacia el cierre al reducir incertidumbres ligadas a la valoración de las acciones y dotar de mayor liquidez a quienes decidan vender.

Además, el acuerdo revisado simplifica la estructura financiera de la operación, que de otro modo podría enfrentar complicaciones si la participación bursátil de Netflix siguiera fluctuando.

La batalla legal y estratégica impulsada por Paramount sigue en curso. La rival presentó recursos para que Warner Bros. revelara más detalles financieros del acuerdo con Netflix, aunque recientemente una corte en Delaware rechazó la petición de acelerar esa divulgación.

A pesar de esto, Paramount continúa con su ofensiva, tanto en tribunales como en las juntas de accionistas, para intentar posicionar su oferta como más ventajosa.

De prosperar este acuerdo, la fusión entre Netflix y Warner Bros, representaría una de las operaciones de consolidación más significativas en la historia reciente del entretenimiento global, unificando el catálogo de producción de Netflix con las franquicias icónicas de Warner incluidos estudios, plataformas de streaming y propiedades de alto valor cultural en una sola entidad.

