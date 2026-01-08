El final de ‘Stranger Things’ no es suficiente y Winona Ryder arrasa en Netflix con esta película que promete ser un éxito

Durante los últimos dos meses del año 2025, los usuarios de Netflix estuvieron expectantes y con los ojos puestos sobre los capítulos finales de Stranger Things 5, una de las series de la plataforma que más ha atrapado la atención del público.

Si bien la trama conquistó a sus fieles fanáticos, el elenco fue un punto central que con el paso de los años y de las temporadas fue enamorando y causando más expectativa.

Empezando por los niños: Millie Bobby Brown (Once), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Noah Schnapp (Will Byers), Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin), Dustin Henderson (Gaten Matarazzo) y Sadie Sink (Max Mayfield), también llamaron la atención los adultos, especial dos: Winona Ryder (Joyce Byers) y David Harbour (Jim Hopper).

Winona Ryder, y todo el cast de 'Stranger Things 5'. Foto: Getty Images for Netflix

Winona, con su papel de Joyce Byers sobre todo en la última temporada, cautivó a más seguidores, y por esta razón, muchos creen aún más en su versatilidad actoral y por eso están pendientes de más proyectos que la incluyen en el elenco.

También en Netflix, el mismo día del lanzamiento del último episodio de Stranger Things, se estrenó esta película y esto dio un buen impulso a que esta producción tuviera renombre por la participación de la actriz, pues lleva varios días entre las películas más vistas del gigante de streaming.

Sinópsis de ‘Desaparecidos a medianoche’, película de Netflix en la que aparece Winona Ryder

Al llegar a una cabaña remota en los bosques de secuoyas, Kath y su novio se encuentran a una pareja joven que ya está instalada allí. Al parecer, el alquiler se ha reservado dos veces.

Deciden entonces compartir la cabaña con estos extraños hasta la mañana siguiente, pero su novio desaparece con la joven, lo que envía a Kath (Winona Ryder) en una espiral para encontrar una explicación para su repentina ruptura, pero la verdad es mucho más extraña de lo que podría haber imaginado"

Este largometraje va bajo la dirección de Eli Horowitz y cuenta con un elenco excepcional en donde está principalmente Winona Ryder (Kath), Dermot Mulroney (Barlow), John Gallaguer Jr. (Max), Owen Teague (AI), Brianne Tju (Greta), Ivonne Senat Jones (Laurel), Alain Uy (Ramon), Dustin Ingram (Braydon), Kunal Prasad (Cody), Nina E. Jordan (Astrid), Sedrick Cabrera (Bouncer) y Eugene Magana (Jason).