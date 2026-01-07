¿Cuándo y a qué hora se estrena el documental especial de ‘Stranger Things’ en Colombia?

La conversación en redes sociales se encendió apenas Netflix estrenó los nuevos capítulos del cierre de Stranger Things.

El segundo volumen de la temporada final, que llegó a la plataforma entre noviembre y diciembre de 2025, causó una avalancha de reacciones, celebraciones y teorías por parte de una audiencia que siguió cada estreno (dividido en tres fechas) con ansiedad y esperando con ansias cada fecha.

La serie, que se consolidó como un fenómeno global gracias a su combinación de misterio, emoción y momentos de terror, vuelve a reordenar el foco narrativo en esta recta final.

Personajes como Will Byers, Holly y Karen Wheeler, Max Mayfield y Steve Harrington tomaron un peso central en la trama, especialmente este último, quien se convierte en la mente estratégica del grupo en el plan para enfrentar a Vecna.

Con esta nueva entrega, Stranger Things reafirma su capacidad de mantener cautivo al público hasta el último momento, confirmando por qué se convirtió en una de las producciones más influyentes del catálogo de Netflix.

¿Qué ver si ya terminó ‘Stranger Things’? Estas son las cinco series y películas que puede ver tras el final de la quinta temporada

Documental de ‘Stranger Things’: ¿Cuándo se estrena?

Tras la finalización de la quinta temporada, Netflix, el gigante de streaming, tomó la decisión de mantener vivo el interés del público por esta serie, y confirmó el lanzamiento del documental One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5.

Esta producción tipo película, que tendrá duración de una hora, estará dirigida por Martina Radwan y ofrecerá a los fanáticos, un acceso único a los sentimientos y el paso a paso que vivieron los actores en el detrás de cámaras del último capítulo de la serie.

Este documental que abre las puertas a un mundo más íntimo y único de la serie estará disponible en la plataforma desde la madrugada del próximo 12 de enero.

“Por última vez, no te pierdas el documental inédito sobre el rodaje de Stranger Things 5. 12 de enero", escribieron desde la cuenta de la serie.

Radwan estuvo durante un año al lado de todos ellos, capturando momentos inéditos tanto del elenco como del equipo de producción.

En el tráiler de este documental se puede apreciar un momento en el que los hermanos Duffer aparecen muy conmovidos al despedirse del elenco.

Además de ser de cerca lo que implica la serie, Martina también puso el lente sobre algunos de sus actores principales: Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb MacLaughlin, Noah Schnapp, y Finn Wolfhard, ya que básicamente crecieron haciendo esta serie, pues desde que se estrenó (2016), se cumplieron 10 años, pues finalizó en 2026.