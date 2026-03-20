Netflix anuncia el regreso por sorpresa de ‘Stranger Things’ con su versión definitiva en una decisión nunca vista

La nostalgia entre los fans de Stranger Things sigue más viva que nunca luego del estreno de la quinta y última temporada de la serie en noviembre de 2025, con un esquema de lanzamiento escalonado, el primer volumen el 26 de noviembre, el segundo el 25 de diciembre y el episodio final el 31 de diciembre.

Esta estrategia generó un impacto global inmediato, con los episodios iniciales acumulando más de 70 millones de visualizaciones en los primeros tres días, según métricas internas de Netflix. La temporada final rompió récords previos de la serie, superando los 1.300 millones de horas vistas acumuladas en su totalidad, consolidándola como una de las producciones más vistas en la historia de la plataforma.​

Tras un par de meses desde su estreno hoy Netflix da un anuncio que ya despierta emoción entre los fanáticos de la serie.

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STRANGER THINGS: SEASON 5. Vecna in Stranger Things: Season 5. Cr. Courtesy of Netflix/Netflix © 2025 Foto: Courtesy of Netflix/Netflix © 2025

Stranger Things ha mantenido una trayectoria ascendente desde su debut en 2016. La cuarta temporada, estrenada en 2022, registró 1.350 millones de horas vistas en sus primeras cuatro semanas, un récord para una temporada de Netflix en ese momento.

La quinta superó esa marca con 1.400 millones de horas en período similar, impulsada por el cierre narrativo que resolvió arcos como la batalla contra Vecna y el destino de Hawkins. Estos números posicionan a la serie entre los contenidos más exitosos de la plataforma, comparable solo a fenómenos como Squid Game o Wednesday.​

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Millie Bobby Brown durante la premiere mundial de la quinta y última temporada de Stranger Things en Hollywood. Foto: Getty Images for Netflix

La gran noticia para los fanáticos de la serie llega a pocos meses de la finalización de historia. Netflix anunció un hito en su historia con el lanzamiento de la colección completa de Stranger Thingsen Blu-ray y 4K Ultra HD, resultado de un acuerdo con Arrow Films, editora británica con operaciones en Reino Unido y Estados Unidos.

El estuche incluye las cinco temporadas de la serie y saldrá a la venta el 27 de julio en Reino Unido y el 28 de julio en Estados Unidos y Canadá, marcando la primera vez que la plataforma ofrece un producto físico de una de sus producciones originales.

El acuerdo con Arrow Films representa un paso inédito para Netflix, que históricamente ha priorizado el streaming sobre formatos físicos. Arrow, reconocida por sus ediciones de coleccionista en cine de género y series de culto, asumirá la distribución del box set de 25 discos, que abarca todos los episodios en alta definición.

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Hermanos Duffer, creadores de Stranger Things, hablaron con SEMANA sobre la última temporada de la serie, “esperamos que la gente se sorprenda” Foto: Courtesy of Netflix © 2025

La venta del kit se podrá hacer a través de Amazon y sitios especializados, con precios estimados en 99.99 libras esterlinas, alrededor de 500.000 pesos colombianos, para la edición Blu-ray en Reino Unido, y 149.99 dólares para la versión 4K UHD en Estados Unidos y Canadá.

La disponibilidad inicial se limita a Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, con planes de expansión a mercados europeos y latinoamericanos en etapas posteriores, aunque no se han confirmado fechas para Colombia o la región.