¿Qué ver si ya terminó ‘Stranger Things’? Estas son las cinco series y películas que puede ver tras el final de la quinta temporada

Estas producciones pueden ser similares a la creación de los hermanos Duffer.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

2 de enero de 2026, 5:45 p. m.
¿Qué se puede ver en Netflix luego de terminar Stranger Things?
¿Qué se puede ver en Netflix luego de terminar Stranger Things?

Cuando de entretenimiento se trata, las plataformas de streaming tienen catálogos que ofrecen una gran cantidad de producciones, desde películas hasta series, que prometen entretener y mantener el interés vivo.

En la noche del pasado 31 de diciembre del año 2025, la noche de Año Nuevo, Stranger Things, una de las series más admiradas, amadas y aclamadas por el público, llegó a su final en la temporada número cinco.

Para los amantes de este tipo de producciones se presenta una lista de otras películas y/o series que tienen el mismo poder o similar al de Stranger Things.

Películas y series similares a Stranger Things 5 Foto: X - @NetflixLAT

Películas y series similares a ‘Stranger Things’

Twin Peaks (1990)

La serie brinda un drama policíaco donde la investigación y lo sobrenatural van de la mano y en el que hasta pueden apreciarse pinceladas de humor surrealista.

La localidad de Twin Peaks es sacudida por la repentina muerte de la bella y popular Laura Palmer, quien es encontrada desnuda y envuelta en plásticos en un lago. Por esta razón, el Agente Especial del FBI Dale Cooper es enviado al pequeño pueblo en aras de esclarecer el asunto.

YouTube video bPEXxvrtvyg thumbnail
  • Super 8 (2011)

A finales de los años sesenta, el famoso Área 51 del ejército estadounidense cierra sus puertas. Todo lo que la base contenía se carga en un tren y se envía rumbo a Ohio. Cerca de dicha población, unos niños graban con su cámara Súper 8 una película amateur sobre zombis, cuando son testigos del descarrilamiento del tren al chocar con un vehículo que se salta la barrera. Del accidente surgirá entonces una poderosa fuerza alienígena.

Luego de este momento, en el pueblo comenzarán a producirse misteriosos acontecimientos como numerosas muertes y desapariciones.

YouTube video 89u6eSBSZmw thumbnail
  • Dark (2017)

La serie gira alrededor de la desaparición de dos niños en Widen. El pueblo se vuelca en buscarlos hasta que la situación cada vez se convierte más en una experiencia sobrenatural.

Parece ser que todo se relaciona con los inexplicables sucesos que ocurrieron en 1986. Toda esta misteriosa desaparición, además, sacará a la luz el pasado y los secretos de cuatro familias que descubren que están conectadas.

YouTube video 14FGjkrrXFk thumbnail
  • 1899 (2022)

Año 1899. Cuando misteriosos eventos cambian el curso de un barco de inmigrantes rumbo a Nueva York, un complejo enigma empieza a develarse para sus desconcertados pasajeros.

El viaje es tranquilo hasta que se encuentran con otro barco migratorio a la deriva en mar abierto, algo que cambia radicalmente el transcurso del viaje. Todo lo que descubren a bordo convertirá su esperanzador viaje a la Tierra prometida en una horrible pesadilla.

YouTube video EjpwDSja46c thumbnail
  • Explorers (1985)

Ben Crandall es un niño consumidor compulsivo de películas de monstruos de serie B y cómics de ciencia ficción que vive obsesionado con los viajes espaciales y la existencia de extraterrestres.

Una noche ve en sueños los planos de un circuito electrónico y decide dibujarlo para construirlo junto a sus amigos Wolfgang y Darren.

YouTube video al75vXD6koc thumbnail

