Estos son los mejores estrenos del 19 al 23 de enero en Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y HBO Max

La tercera semana de enero llega cargada de novedades para los usuarios de las plataformas de streaming. Entre el lunes 19 y el viernes 23 de enero de 2026, plataformas como Netflix y otras renuevan sus catálogos con una variedad de estrenos pensados para distintos gustos.

Con el inicio del nuevo año, las plataformas refuerzan su estrategia de contenidos y apuestan por sumar producciones que mantengan el interés de los suscriptores.

Durante estos días, se incorporan documentales, especiales de comedia y propuestas en otros formatos que amplían la oferta disponible.

Entrenos en plataformas en la semana del 19 al 23 de enero de 2026. Foto: Celt Studio - stock.adobe.com

Esta actualización semanal busca responder a la demanda de quienes están en constante búsqueda de nuevas opciones de entretenimiento, consolidando una programación diversa que marca el ritmo de los estrenos en el arranque de 2026.

Estrenos en plataformas del 19 al 23 de enero de 2026

Netflix

WWE: Increíble (20 de enero)

De WrestleMania a SummerSlam, asómate detrás de las cámaras mientras las Superestrellas de la WWE y el resto del equipo montan los espectáculos más fabulosos.

Secuestros: Elizabeth Smart (21 de enero)

En este documental, con material inédito, Elizabeth Smart relata con sus propias palabras el horrible secuestro de su hogar en Utah del que fue víctima a los 14 años.

La princesa Kaguya del cosmos (22 de enero)

La vida de Iroha se sale de órbita cuando Kaguya, una chica que viene de la Luna, se muda con ella y la convence de actuar juntas en un mundo virtual.

De las cenizas: bajo tierra (22 de enero)

Tras quedar atrapadas en un foso durante una tormenta, tres estudiantes de una escuela para chicas deben enfrentar sus conflictos personales mientras luchan por sobrevivir.

Free Bert (22 de enero)

Un padre católico, su esposa y sus hijas, que al igual que él no se callan nada, desatan un gran revuelo cuando intentan encajar en una nueva escuela de élite.

Bailando sobre hielo (22 de enero)

Una ex patinadora artística regresa a la pista con una nueva pareja..., aunque no olvida a su excompañero, su primer amor.

El falsificador (23 de enero)

Un artista en ciernes se convierte en un experto falsario para bandas criminales en la Roma de los años setenta. Drama inspirado en hechos reales.

Rascacielos en directo (24 de enero)

En este emocionante evento en vivo en Taipei, Taiwán, el famoso escalador en solitario libre Alex Honnold intenta llegar a la cima de uno de los rascacielos más altos del mundo.

Disney +

The Beauty (22 de enero)

Los socios Drew y Kara investigan la enfermedad de transmisión sexual “la belleza”, que causa efectos estéticos, pero que resulta letal.

Disneyland Handcrafted (22 de enero)

Cientos de artesanos hicieron realidad el sueño imposible de Walt Disney de Disneylandia en 1955. Imágenes de archivo y grabaciones raras revelan sus historias jamás contadas de arte y determinación.

Prime Video

Preparación para la próxima vida (19 de enero)

Tras ser liberada de un centro de detención, Aishe, una inmigrante uigur indocumentada, se traslada a Nueva York con la promesa de escapar de las muchas cosas que la persiguen.

El robo (21 de enero)

Dinámica serie de suspenso sobre el atraco del siglo. Un típico día en Lochmill Capital da un vuelco cuando Zara (Sophie Turner) y Luke (Archie Madekwe) deben ejecutar las instrucciones de los ladrones armados que entraron al edificio. El detective Rhys (Jacob Fortune-Lloyd) tiene muchos conflictos y poco tiempo para averiguar quién robó 4.000 millones de libras de un fondo de pensiones y por qué.

Gaua (22 de enero)

Montañas vascas, siglo XVII. En plena caza de brujas, Kattalin huye de su marido, abandonando el caserío en mitad de la noche. Perdida en la negrura del bosque, siente una presencia que la persigue. En su camino, se topa con tres mujeres que, mientras lavan la ropa junto al río, comparten cuentos de miedo y habladurías del pueblo. Para su asombro, Kattalin acabará convirtiéndose en parte de esas mismas historias.

Siendo Marta Díaz (24 de enero)

La vida de Marta Díaz muestra cómo es el día a día de la influencer en sus diferentes parcelas. Prestando especial interés al desarrollo de su actividad profesional, su entorno familiar y su relación de pareja.

HBO Max

El caballero de los siete reinos (19 de enero)

Una historia fantástica que se convirtió en leyenda. El caballero de los siete reinos, la nueva serie del universo de Game of Thrones.

Mel Brooks: The 99 year old man! (23 de enero)

Explora la vida, la carrera, las amistades y los amores del legendario escritor, director, productor e intérprete Mel Brooks. Brooks, uno de los satíricos más atrevidos de Hollywood desde los primeros años de los sketches cómicos televisivos hasta sus éxitos cinematográficos y teatrales, ha reflejado la condición humana como un espejo deformante y ha utilizado la risa como vía para la resiliencia, la conexión y la alegría durante casi un siglo.

Apple TV

Las gotas de Dios (21 de enero)

Al mismo tiempo que el mundo del vino está en duelo por la muerte de Alexandre Léger, su distanciada hija, Camille, descubre que ha heredado su extraordinaria colección de vinos. Antes de poder reclamar su herencia, ella deberá derrotar al protegido de Alexandre, Issei, poniendo a prueba sus sentidos.