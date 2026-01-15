Gente

Todo lo que se conoce sobre ‘Bridgerton 4′ de Netflix: la historia del diamante de la temporada toma un giro inesperado

La serie de romance más famosa de Netflix estrena una nueva temporada y se dividirá en dos partes.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

15 de enero de 2026, 8:13 p. m.
Todo lo que hay que saber antes de ver Bridgerton 4
Todo lo que hay que saber antes de ver Bridgerton 4 Foto: Instagram: @bridgertonnetflix

La cuarta temporada de Bridgerton fue presentada por todo lo alto en París, antes de su lanzamiento en Netflix el 29 de enero, en una nueva entrega de esta serie dramática que promete darle un “giro” a la historia de Cenicienta.

Cientos de fans se congregaron el miércoles por la noche en el Palacio Brongniart, en el centro de París, engalanado con los colores de la serie, y con una pasarela decorada como un jardín inglés por donde desfilaban las estrellas.

Lanzada en 2020, la serie, una adaptación de las novelas de la estadounidense Julia Quinn, se sitúa en Inglaterra a principios del siglo XIX y presenta las intrigas de la alta sociedad londinense, con un toque muy moderno e inclusivo. La historia gira en torno a los ocho hermanos de la poderosa familia Bridgerton.

¿De qué trata ‘Bridgerton 4?

La nueva temporada se centra en el segundo hijo de la familia, el libertino Benedict (Luke Thompson), que cae bajo el hechizo de la misteriosa Sophie Baek, sin saber que, como en la historia de Cenicienta, es una sirvienta.

Gente

“Vaya busque protagonismo en otro lado”: hermana de Yeison Jiménez estalla contra Giovanny Ayala y lo tilda de “oportunista”

Gente

Hija de Luis Alberto Posada se pronunció tras problema en homenaje por muerte de Yeison Jiménez: “Una falta de respeto”

Gente

Giovanny Ayala explotó contra artistas que cantaron en el homenaje de Yeison Jiménez: “Un carnaval”

Gente

Jhonny Rivera reveló la reacción de Sonia Restrepo, tras la muerte de Yeison Jiménez

Gente

Julio Iglesias rompió el silencio al ser denunciado por agresión sexual y ambas mujeres recibieron protección

Gente

Números del carro fúnebre de Yeison Jiménez cayeron en famosa lotería: esta fue la coincidencia

Gente

La esposa de Bruce Willis reaparece en redes con un mensaje tras los rumores de la muerte del actor

Empresas

Warner Bros se pronuncia contra la demanda de Paramount tras acuerdo con Netflix

Arcadia

¿Qué películas y series ver en el puente de Reyes? Lo mejor de Netflix, HBO y Disney+ para maratonear este fin de semana

Televisión

Los 10 estrenos que llegan a Netflix para la segunda semana de enero de 2026: Bridgerton, entre las aclamadas por los fans

“Diría que es un poco Cenicienta con un giro, y no exactamente Cenicienta. Es una historia de lucha de clases y de amor prohibido”, dijo a AFP la actriz australo-coreana Yerin Ha, que da vida a Baek.

La entrega aborda numerosos temas de actualidad, a través de sus intrigas, como las relaciones entre nobles y sirvientes, la discapacidad, la violencia de género e incluso la vida sexual de las mujeres después de la menopausia.

YouTube video 15KK0jSfDgE thumbnail

La cruel ama (y madrastra) de Baek está interpretada por Katie Leung, conocida por su papel de Cho Chang en la saga de Harry Potter.

Según Netflix, Bridgerton forma parte de los contenidos más populares de la plataforma desde su lanzamiento en 2020, ocupando posiciones en el top 10 global durante varias semanas seguidas.

Las temporadas cinco y seis ya están confirmadas.

Lo que se sabe del romance en ‘Bridgerton 4′

Para esta temporada, el hombre que acaparará las miradas será Benedict Bridgerton, quien por sus propias hermanas es llamado como “libertino”.

Es el hermano del medio y en esta nueva entrega se dejará ver totalmente intrigado por una mujer que conoce en un baile de máscaras, con la que solamente trata de bailar una pieza y luego desaparece.

El misterio de esta cuarta temporada se basa en la identidad de la mujer, pues no hace parte de la nobleza, no es una debutante de la alta sociedad, sino que, por el contrario, es la hijastra de una mujer noble, lo cual convierte esto en una historia al estilo de Cenicienta.

VER MÁS

Netflix

Más de Gente

Hermana de Yeison Jiménez no se guardó nada y arremetió contra Giovanny Ayala

“Vaya busque protagonismo en otro lado”: hermana de Yeison Jiménez estalla contra Giovanny Ayala y lo tilda de “oportunista”

Luis Alberto Posada

Hija de Luis Alberto Posada se pronunció tras problema en homenaje por muerte de Yeison Jiménez: “Una falta de respeto”

Giovanny Ayala explicó su ausencia en el homenaje a Yeison Jiménez y dio duras críticas por el evento.

Giovanny Ayala explotó contra artistas que cantaron en el homenaje de Yeison Jiménez: “Un carnaval”

Jhonny Rivera revela la conmovedora reacción de la esposa de Yeison Jiménez

Jhonny Rivera reveló la reacción de Sonia Restrepo, tras la muerte de Yeison Jiménez

Todo lo que hay que saber antes de ver Bridgerton 4

Todo lo que se conoce sobre ‘Bridgerton 4′ de Netflix: la historia del diamante de la temporada toma un giro inesperado

El cantante Julio Iglesias se toma con buen humor los memes que aparecen en redes sociales con su rostro.

Julio Iglesias rompió el silencio al ser denunciado por agresión sexual y ambas mujeres recibieron protección

Número relacionado con Yeison Jiménez cayó en la lotería.

Números del carro fúnebre de Yeison Jiménez cayeron en famosa lotería: esta fue la coincidencia

Bruce Willis y su esposa Emma Heming, quien da actualizaciones sobre su estado de salud.

La esposa de Bruce Willis reaparece en redes con un mensaje tras los rumores de la muerte del actor

La Cumbre, el criadero de Yeison Jiménez, uno de los mejores negocios que dejó el cantante.

Este es el criadero La Cumbre, uno de los principales negocios que dejó Yeison Jiménez: uno de sus caballos vale una millonada

Margarita Rosa de Francisco, famosa actriz y escritora.

Curioso mensaje de Margarita Rosa de Francisco sobre su personalidad que desató reacciones: “De toda la vida”

Noticias Destacadas