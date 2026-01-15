Todo lo que se conoce sobre ‘Bridgerton 4′ de Netflix: la historia del diamante de la temporada toma un giro inesperado

La cuarta temporada de Bridgerton fue presentada por todo lo alto en París, antes de su lanzamiento en Netflix el 29 de enero, en una nueva entrega de esta serie dramática que promete darle un “giro” a la historia de Cenicienta.

Cientos de fans se congregaron el miércoles por la noche en el Palacio Brongniart, en el centro de París, engalanado con los colores de la serie, y con una pasarela decorada como un jardín inglés por donde desfilaban las estrellas.

Lanzada en 2020, la serie, una adaptación de las novelas de la estadounidense Julia Quinn, se sitúa en Inglaterra a principios del siglo XIX y presenta las intrigas de la alta sociedad londinense, con un toque muy moderno e inclusivo. La historia gira en torno a los ocho hermanos de la poderosa familia Bridgerton.

¿De qué trata ‘Bridgerton 4?

La nueva temporada se centra en el segundo hijo de la familia, el libertino Benedict (Luke Thompson), que cae bajo el hechizo de la misteriosa Sophie Baek, sin saber que, como en la historia de Cenicienta, es una sirvienta.

“Diría que es un poco Cenicienta con un giro, y no exactamente Cenicienta. Es una historia de lucha de clases y de amor prohibido”, dijo a AFP la actriz australo-coreana Yerin Ha, que da vida a Baek.

La entrega aborda numerosos temas de actualidad, a través de sus intrigas, como las relaciones entre nobles y sirvientes, la discapacidad, la violencia de género e incluso la vida sexual de las mujeres después de la menopausia.

La cruel ama (y madrastra) de Baek está interpretada por Katie Leung, conocida por su papel de Cho Chang en la saga de Harry Potter.

Según Netflix, Bridgerton forma parte de los contenidos más populares de la plataforma desde su lanzamiento en 2020, ocupando posiciones en el top 10 global durante varias semanas seguidas.

Las temporadas cinco y seis ya están confirmadas.

Lo que se sabe del romance en ‘Bridgerton 4′

Para esta temporada, el hombre que acaparará las miradas será Benedict Bridgerton, quien por sus propias hermanas es llamado como “libertino”.

Es el hermano del medio y en esta nueva entrega se dejará ver totalmente intrigado por una mujer que conoce en un baile de máscaras, con la que solamente trata de bailar una pieza y luego desaparece.

El misterio de esta cuarta temporada se basa en la identidad de la mujer, pues no hace parte de la nobleza, no es una debutante de la alta sociedad, sino que, por el contrario, es la hijastra de una mujer noble, lo cual convierte esto en una historia al estilo de Cenicienta.