Estas son las películas de Rocky Balboa y el orden para ver la saga completa

La saga de Rocky Balboa narra la historia de un joven que empezó a boxear desde temprana edad en clubes de bajo perfil, pero su talento llamó la atención en el deporte y logró convertirse en una leyendo en el deporte.

Aunque logró ser campeón de uno de los títulos más importantes en el boxeo, varias peleas y sucesos inesperados que ocurren a lo largo de su vida también marcan la historia de este personaje.

Este es el orden de las películas de una de las sagas más vistas:

1. Rocky (1976)

Se trata de la historia de Rocky Balboa, un joven que tiene talento para el boxeo, pero por falta de motivación no ha hecho que se dedique a este deporte hasta que se le presenta la posibilidad de alcanzar la fama y combatir para obtener el título de los pesos pesados.

Rocky se prepara para el combate, pues deberá enfrentar al campeón Apollo Creed y, a su vez, prepararse para los cambios que van surgiendo en su vida, como el querer luchar por el amor de una mujer.

2. Rocky II (1979)

Aunque Rocky no logrará la victoria en la pelea con Creed por una decisión dividida, tiene la posibilidad de hacer su vida con su novia y mudarse. Sin embargo, ante los gastos que empezaron a surgir, aceptó la propuesta de enfrentarse nuevamente a su anterior contrincante y, sin imaginarlo, resultó ser el ganador.

3. Rocky III (1982)

Balboa se coronó como el campeón del mundo y continúa peleando contra otros boxeadores hasta que Clubber Lang, un aspirante que logró convencerlo de enfrentarse, le quitó el título.

Frente a la derrota, Rocky acude a Apollo para poder recuperar el cinturón, quien acepta entrenarlo y prepararlo para el rematch con el rival que se ha vuelto en uno de los más temidos.

4. Rocky IV (1985)

En esta película es Apollo, quien después de varios años, decide volver al ring para pelear contra Ivan Drago, pero no resulta victorioso. Así que Rocky decide vengar a su amigo, viaja a Rusia y se enfrenta contra la nueva figura del boxeo para destruirlo.

5. Rocky V (1990)

Luego del combate, Rocky decide retirarse y entrena a Tommy Gunn en el gimnasio de Mickey, quien falleció en la tercera película. Sin embargo, una enemistad con el joven hace que se enfrente en una pelea callejera de la cual sale victorioso.

6. Rocky Balboa (2006)

Adrian, la esposa de Rocky fallece y vuelve su deseo por recuperar su gloria en el deporte y ante la presencia del nuevo boxeador, Mason Dixon, se enfrentan y desencadena un inesperado final.

7. Creed: La leyenda de Rocky (2015)

Adonis Creed es el hijo de su difunto rival, un joven que ha decidido seguir los pasos de su padre y aunque en su primera pelea no obtiene la victoria, si logra convertirse en un referente en la categoría.

8. Creed II: La leyenda de Rocky (2018)

Un nuevo encuentro entre Rocky, quien es mentor de Creed, con Ivan Drago y su hijo, lo que genera a dos combates de los cuales el hijo de Apollo logra salir victorioso.

9. Creed III (2023)