Cine Colombia es una empresa encargada de la distribución y exhibición de producciones cinematográficas en pantalla grande, para que los amantes a las películas, conciertos y documentales puedan disfrutar de una experiencia única.

En su amplia cartelera se encuentran los próximos estrenos que llegan en el mes de octubre, producciones de diferentes géneros como fantasía, aventura, terror, misterio, entre otros, junto a su sinopsis.

1. AVATAR: El camino del agua

Ambientada más de una década después de los sucesos que tuvieron lugar en la primera película, AVATAR: EL CAMINO DEL AGUA narra la historia de la familia Sully, el peligro que los persigue y los esfuerzos que hacen para mantenerse a salvo. Todo esto en los impresionantes paisajes marinos de Pandora, donde se encuentran nuevas culturas Na’vi y una variedad de criaturas marinas exóticas.

2. BTS 2021 MUSTER SOWOOZOO Remastered

Una actuación al aire libre que captura el espíritu de un verdadero festival. La calidez y la alegría de la celebración de su octavo aniversario regresan a la pantalla, manteniendo esa energía vibrante e inolvidable, tan propia de BTS.

3. The Strangers: Chapter 2

Los Extraños han vuelto, más brutales e implacables que nunca. Cuando descubren que una de sus víctimas, Maya (Madelaine Petsch), sigue con vida, regresan para terminar lo que empezaron. Atrapada en una pesadilla sin fin y sin nadie en quien confiar, Maya se convierte en presa de una cacería macabra, mientras Los Extraños, movidos por una crueldad inexplicable y una sed inagotable de violencia, la acechan sin descanso, dispuestos a destrozar a cualquiera que se cruce en su camino.

Estos son los estrenos de Cine Colombia. | Foto: Captura de la página oficial de Cine Colombia

4. Gabby’s Doll house

El viaje por carretera de Gabby y la abuela Gigi da un giro inesperado cuando la preciada casa de muñecas de Gabby termina en manos de la excéntrica amante de los gatos, Vera. Gabby se embarca en una aventura para reunir a los Gabby Cats y recuperar su querida casa de muñecas antes de que sea demasiado tarde.

5. Exorcism Chronicles: The Beginning

El padre Park es un médico convertido en sacerdote que fue excomulgado por realizar exorcismos para una iglesia que negaba la existencia de males sobrenaturales. Cuando su viejo amigo, un monje de un templo secreto y lleno de magia, lo llama para proteger a un niño ingenuo, pero poderoso, de su malvado maestro, el padre Park deberá enfrentarse a su pasado.

6. Dangerous Animals

Zephyr, un surfista inteligente y de espíritu libre, es secuestrado por un asesino en serie y mantenido cautivo en su barco, debe escapar antes de que él lleve a cabo un ritual de alimentación para los tiburones que se encuentran debajo.

7. L’Histoire de Souleymane