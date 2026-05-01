Estrenos y películas destacadas en Cine Colombia este viernes 1 de mayo

Las salas de Cine Colombia renuevan su cartelera este primero de mayo. La cadena, una de las más fuertes del país, anunció la llegada de varias producciones que apuntan a mover la taquilla.

‘El diablo viste a la moda 2’: cinco datos clave para conocer en el día de su estreno mundial

Entre los títulos más llamativos aparecen El diablo viste a la moda 2 y Michael, que llegan acompañados de otras producciones con perfiles variados.

Con esta oferta, la idea es clara: ofrecer opciones para todos los gustos y convertir la visita al cine en un plan atractivo, ya sea para quienes buscan emoción, sorpresa o simplemente desconectarse un rato frente a la pantalla grande.

Personas en sala de cine Foto: Getty Images/iStockphoto

Películas en Cinecolombia este viernes 1 de mayo

El diablo viste a la moda 2

Miranda Priestly, leyenda de la moda y directora de Runway, se enfrenta a una nueva amenaza: Emily Charlton, su ambiciosa exasistente, ahora convertida en poderosa ejecutiva de una empresa rival. En un panorama donde los medios impresos pierden terreno frente al mundo digital, ambas mujeres se enfrentan en una intensa batalla por los ingresos publicitarios.

Mientras Miranda se acerca a la jubilación, lucha por mantener su legado intacto, generando un juego de poder, ingenio y ambición en el difícil mundo de la moda y los medios.

Michael

El viaje de Michael Jackson más allá de la música, desde el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de los Jackson Five hasta convertirse en una visionaria estrella cuya ambición creativa despertó un incansable afán por consagrarse como el mayo ícono de la industria del entretenimiento.

Boulevard

Cuando Hasley se muda a una nueva ciudad con su madre, lo último que espera es cruzarse con Luke, un joven envuelto en un aura peligrosa y un pasado trágico. Atrapado en sus propios demonios, Luke es todo lo que Hasley debería temer... pero a lo que se siente irremediablemente atraída.

A pesar de las sombras que lo rodean, Hasley descubre en Luke una vulnerabilidad y un mundo interior apasionante. Juntos, crearán su propio boulevard: un refugio escondido donde poder ser ellos mismos, cumplir sueños imposibles, atreverse a amar a pesar de los prejuicios, el dolor y las cicatrices que arrastran, y demostrar que el amor es capaz de florecer incluso en los corazones más insospechados.

Exit 8

Película basada en el videojuego de Kotake Create The Exit 8, cuya premisa es que una persona anónima se encuentra atrapada en un bucle en un estación de metro, donde debe avanzar únicamente cuando una anomalía no aparezca en su campo de visión... o volverá al inicio sin ser capaz de huir de ese lugar.

The Super Mario Galaxy Movie

Mario y Luigi del Reino Champiñon están en una aventura intergaláctica. Esta vez, la batalla se traslada al espacio y Bowser Jr será quien se les cruce en el camino. Con aliados inesperados, el destino del universo queda en juego.

That Time I Got Reincarnated as a Slime

Rimuru y sus amigos visitan la isla del Emperador Celestial Hermesia tras la ceremonia de inauguración de Tempest. Durante sus vacaciones se encuentran con una misteriosa mujer llamada Yura, lo que provoca un nuevo incidente junto al mar azul.

Power To The People: John & Yoko Live in NYC

Los dos históricos conciertos de John y Yoko en 1972 en el Madison Square Garden de Nueva York. Son los únicos conciertos completos de John Lennon tras abandonar The Beatles. Imágenes originales del escenario remezcladas, restauradas y reeditadas bajo la supervisión de Sean Lennon.

The Drama

Los planes de boda perfectos de una pareja se convierten en caos cuando un impactante secreto sale a la luz días antes de la ceremonia.

Eugene Onegin

Cuenta la historia de un joven aristócrata ruso, Eugene Onegin, que se aburre de la vida social y viaja a la campiña. Allí conoce a las hermanas Larin, Tatiana y Olga. Tatiana se enamora de Onegin, pero él la rechaza. Años después, Onegin se arrepiente de su rechazo y se da cuenta de su amor por Tatiana, quien ahora está casada. La ópera explora temas como el amor, el arrepentimiento y las convenciones sociales.

Project Hail Mary

El profesor de ciencias Ryland Grace (Ryan Gosling) se despierta en una nave espacial a años luz de casa sin recordar quién es ni cómo ha llegado hasta allí. A medida que recupera la memoria, empieza a descubrir su misión: resolver el enigma de la misteriosa sustancia que provoca la extinción del sol. Deberá recurrir a sus conocimientos científicos y a sus ideas poco ortodoxas para salvar todo lo que hay en la Tierra de la extinción... pero una amistad inesperada significa que quizá no tenga que hacerlo solo.

La posesión de la momia

Nueva versión del clásico La momia. La joven hija de un periodista desaparece en el desierto sin dejar rastro. Ocho años más tarde, la familia rota se conmociona cuando ella es devuelta a ellos y lo que debiera haber sido una reunión jubilosa se convierte en una auténtica pesadilla.

Father Mother Sister Brother

Tres historias ambientadas en distintas ciudades del mundo exploran los lazos invisibles que conectan a padres, madres, hermanas y hermanos. A través de encuentros inesperados, silencios y despedidas, los personajes enfrentan la fragilidad de los vínculos familiares y la extraña belleza de las relaciones humanas.

Nuremberg

En los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, mientras el mundo intenta asimilar los horrores revelados del Holocausto, el psiquiatra del ejército estadounidense, el teniente coronel Douglas Kelley (Rami Malek), recibe una misión extraordinaria: evaluar el estado mental de Hermann Göring (Russell Crowe), el notorio exmariscal del Reich y segundo al mando de Hitler, junto con otros altos funcionarios nazis.

Llueve sobre Babel

El limbo nunca fue tan seductor como en Llueve sobre Babel. Escrita y dirigida por Gala del Sol, esta reinterpretación del Inferno de Dante toma la forma de un drama coral. La acción se centra en Babel, un bar donde distintos personajes se cruzan con La Flaca, la mismísima encarnación de la Muerte, con quien las almas pueden apostar años de vida en un intento por burlar su destino.

Hoppers

La historia sigue a una joven, Mabel, que puede transferir su mente a un castor robot con el objetivo de infiltrarse en el reino animal. Acaba haciéndose amiga de un castor regio, el Rey Jorge, y uniendo a los animales para luchar contra los planes de un promotor inmobiliario.

Los domingos

Ainara, una joven idealista y brillante de 17 años, ha de decidir qué carrera universitaria estudiará. O, al menos, eso espera su familia que haga. Sin embargo, la chica manifiesta que se siente cada vez más cerca de Dios y que se plantea abrazar la vida de monja de clausura. La noticia pilla por sorpresa a toda la familia, provocando un abismo y una prueba de fuego para todos.