Bogotá se prepara para vivir un octubre lleno de música, con una agenda de conciertos que reunirá a reconocidas bandas internacionales y talentos locales que prometen hacer vibrar la ciudad con espectáculos de primer nivel.

La agenda de shows para este décimo mes del año arranca con lo mejor de Salsa al Parque, un evento organizado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), que se llevará a cabo los días 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar.

Este encuentro musical gratuito contará con 18 artistas: siete nacionales, siete internacionales y cuatro distritales, incluyendo dieciséis agrupaciones, de las cuales cuatro representarán al talento bogotano tras ganar la Beca Salsa al Parque 2025, según informó la Alcaldía Mayor de Bogotá en su página web.

Esta es la lista de artistas invitados:

Estos son los artistas que estarán en #salsaalparque2025 pic.twitter.com/WJVAlcMbVz — Festival Salsa Al Parque (@fsalsaalparque) September 22, 2025

En la lista, se destaca el show de la emblemática agrupación de rock Guns N´ Roses, programado para el próximo 7 de octubre en Vive Claro Distrito Cultural, ubicado en la calle 53 N° 66-19. Sin embargo, los fans siguen a la espera de la confirmación del evento, luego la inesperada cancelación del concierto del rapero Kendrick Lamar en el mismo recinto el 27 de septiembre.

Por esta misma línea se encuentra la banda estadounidense Linkin Park, que tiene agendada su presentación en la capital el próximo 25 de octubre. No obstante, al tratarse del mismo escenario que ha sido centro de polémica, se espera que todo se desarrolle sin contratiempos.

“Para quienes preguntan, definitivamente estamos al tanto de la situación del recinto en Bogotá. No tengo actualizaciones ni información adicional, solo que quienes deben estar al tanto lo saben”, señaló por ahora en una publicación Adam Ruehmer, director de marketing de Linkin Park.

To those asking, we are definitely aware of the situation with the venue in Bogota. I don't have any updates or additional information, just that the people on our end who need to be aware of it are aware of it. — Adam Ruehmer (@heydudeimadam) October 1, 2025

Otro concierto que planea realizarse en Vive Claro es el de Imagine Dragons, el 17 de octubre, todavía a la espera de la situación que gira entorno a este escenario en la ciudad.

Estos son otros conciertos programados en el Movistar Arena de Bogotá:

4 de octubre: Penyair.

Penyair. 5 de octubre: Behemoth & Deicide, un evento que marca la llegada de dos titanes del metal extremo a la capital: Behemoth, una de las bandas más influyentes y respetadas del blackened death metal a nivel mundial y Deicide, pioneros del death metal estadounidense.

Behemoth & Deicide, un evento que marca la llegada de dos titanes del metal extremo a la capital: Behemoth, una de las bandas más influyentes y respetadas del a nivel mundial y Deicide, pioneros del estadounidense. 10 de octubre: Eladio Carrión.

Eladio Carrión. 15 de octubre: Beto Cuevas.

Beto Cuevas. 16 de octubre: Marcos Witt.

Marcos Witt. 17 de octubre: Santiago Cruz.

18 de octubre: Andy Rivera.

Andy Rivera. 24 de octubre: Anuel AA.

Anuel AA. 25 de octubre: Bubaseta.

Bubaseta. 26, 27 y 28 de octubre: Rauw Alejandro.

Rauw Alejandro. 31 de octubre: Polo & Pan.