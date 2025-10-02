El tema de los problemas con los conciertos en Colombia no cesa, y ahora el show que se encuentra en el limbo es el de la icónica banda estadounidense Guns N’ Roses, pues el pasado primero de octubre, la Secretaría de Gobierno de Bogotá emitió un comunicado oficial en el que dio a conocer que no se autorizó, en primera instancia, que el evento masivo se llevara a cabo en la capital.

En el texto, hicieron referencia a las fallas logísticas presentadas por el Idiger y el Cuerpo Oficial de Bomberos.

Guns N’ Roses: se define el futuro de su concierto en Bogotá. | Foto: A.P.I - Páramo Presenta

“Negar a la empresa Promotora Colombia S.A.S. con NIT. 901.164.545-4, la autorización para realizar el espectáculo público de las artes escénicas denominado Guns N’ Roses, programado para efectuarse el 7 de octubre de 2025, en Vive Claro Distrito Cultural, ubicado en la calle 53 n.° 66-19 de la ciudad de Bogotá D. C.”, se lee en el documento oficial.

Concierto de Guns N’ Roses en Bogotá: se podría realizar

Según se informó en el mismo comunicado, los organizadores de dicho evento tienen plazo hasta este 2 de octubre para subsanar las fallas y así lograr seguir adelante con el concierto que ya estaba programado para el 7 de octubre y que tiene a cientos de fanáticos ansiosos.

Fue Luz Ángela Castro, directora general de Ocesa, quien en conversación con W Radio habló de lo que se prevé para el concierto de Guns N’ Roses, y si es posible la realización del mismo en medio de toda la polémica y el trámite de permisos que hay.

Directora de Ocesa habló por el concierto de Guns N' Roses en Bogotá. | Foto: Getty images

Según mencionó ante los micrófonos de la emisora, el concierto tiene todas las posibilidades de continuar.

“Habrá permiso [...]. Ya se radicó la información requerida para la realización del concierto. Estamos en esa fase del proceso. Tendremos permiso”, dijo, añadiendo que hasta este viernes 3 tienen respuesta de confirmación.

De igual forma, Luz Ángela se refirió también a la polémica ocurrida con el concierto de Kendrick Lamar, el cual tuvo que ser cancelado, a pesar de que las personas ya se encontraban en el Vive Claro a la espera del artista.

“Reiterar, no me cansaré, una disculpa pública para todos los fans que no pudieron ver a su artista. No pudimos llevar a cabo el concierto derivado de un proceso burocrático y de permisos que están obsoletos. Se hizo una reunión el lunes (29 de septiembre). Esta ciudad amerita que las mejores cosas sucedan, hemos trabajado de la mano del Distrito para mejorar el proceso”, manifestó, revelando las razones por las que no se pudo llevar a cabo el concierto.