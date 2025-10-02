Suscribirse

Gente

“Habrá permisos”: concierto de Guns N’ Roses sí se podría hacer y revive la esperanza; hay fecha clave para conocer la confirmación

Si bien la autorización fue negada en primera instancia, la directora general de Ocesa habló y dio información.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

2 de octubre de 2025, 1:20 p. m.
Revive la esperanza para el concierto de Guns N' Roses en Bogotá.
Revive la esperanza para el concierto de Guns N' Roses en Bogotá. | Foto: Instagram: @gunsnroses

El tema de los problemas con los conciertos en Colombia no cesa, y ahora el show que se encuentra en el limbo es el de la icónica banda estadounidense Guns N’ Roses, pues el pasado primero de octubre, la Secretaría de Gobierno de Bogotá emitió un comunicado oficial en el que dio a conocer que no se autorizó, en primera instancia, que el evento masivo se llevara a cabo en la capital.

En el texto, hicieron referencia a las fallas logísticas presentadas por el Idiger y el Cuerpo Oficial de Bomberos.

El próximo 7 de octubre, Bogotá vivirá una nueva noche legendaria cuando Axl Rose, Slash y Duff McKagan se tomen el escenario del Vive Claro Distrito Cultural, en un show que promete revivir la historia que comenzó en 1992 en El Campín y que continuó con dos fechas inolvidables en 2022
Guns N’ Roses: se define el futuro de su concierto en Bogotá. | Foto: A.P.I - Páramo Presenta

“Negar a la empresa Promotora Colombia S.A.S. con NIT. 901.164.545-4, la autorización para realizar el espectáculo público de las artes escénicas denominado Guns N’ Roses, programado para efectuarse el 7 de octubre de 2025, en Vive Claro Distrito Cultural, ubicado en la calle 53 n.° 66-19 de la ciudad de Bogotá D. C.”, se lee en el documento oficial.

Contexto: Guns N’ Roses, la primera banda icónica internacional en dar dos conciertos de estadio en Bogotá y Medellín

Concierto de Guns N’ Roses en Bogotá: se podría realizar

Según se informó en el mismo comunicado, los organizadores de dicho evento tienen plazo hasta este 2 de octubre para subsanar las fallas y así lograr seguir adelante con el concierto que ya estaba programado para el 7 de octubre y que tiene a cientos de fanáticos ansiosos.

Fue Luz Ángela Castro, directora general de Ocesa, quien en conversación con W Radio habló de lo que se prevé para el concierto de Guns N’ Roses, y si es posible la realización del mismo en medio de toda la polémica y el trámite de permisos que hay.

Guns N' Roses
Directora de Ocesa habló por el concierto de Guns N' Roses en Bogotá. | Foto: Getty images

Según mencionó ante los micrófonos de la emisora, el concierto tiene todas las posibilidades de continuar.

“Habrá permiso [...]. Ya se radicó la información requerida para la realización del concierto. Estamos en esa fase del proceso. Tendremos permiso”, dijo, añadiendo que hasta este viernes 3 tienen respuesta de confirmación.

De igual forma, Luz Ángela se refirió también a la polémica ocurrida con el concierto de Kendrick Lamar, el cual tuvo que ser cancelado, a pesar de que las personas ya se encontraban en el Vive Claro a la espera del artista.

Contexto: “Pudo haberme matado”: mujer recibió fuerte golpe luego de que Axl Rose lanzara su micrófono en un concierto

“Reiterar, no me cansaré, una disculpa pública para todos los fans que no pudieron ver a su artista. No pudimos llevar a cabo el concierto derivado de un proceso burocrático y de permisos que están obsoletos. Se hizo una reunión el lunes (29 de septiembre). Esta ciudad amerita que las mejores cosas sucedan, hemos trabajado de la mano del Distrito para mejorar el proceso”, manifestó, revelando las razones por las que no se pudo llevar a cabo el concierto.

Frente a esta situación, vale la pena recordar lo mencionado por el alcalde Carlos Fernando Galán: “Ya tomamos la decisión de modificar esos tiempos del Suga para que los eventos deban tener sus permisos definidos cinco días antes de su realización. No puede haber subsanación posterior. Si faltando cinco días para el evento no se ha aprobado todo, no se va a permitir la realización, para evitar este tipo de cosas”, afirmó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Importante presentadora de ‘La casa de los famosos’ abandonaría la temporada tres; polémico reemplazo ya estaría en la mira

2. Kylian Mbappé no se aguantó: esto dijo tras la derrota del Barcelona contra PSG

3. Pico y placa en Medellín: así funcionará la restricción para este viernes 3 de octubre

4. Pico y placa en Cali: así rota la medida para este viernes 3 de octubre; evite multas

5. Petro busca que se convoque una “huelga general mundial”. El presidente reveló qué grupo se debe encargar

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ConciertosBogotáGuns n Roses

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.