Confirman la cancelación del concierto de Kendrick Lamar en Bogotá: esto es lo que se sabe

Desde muy temprano los fanáticos del rapero estadounidense Kendrick Lamar estaban esperando ansiosos su show en Bogotá, este sábado 27 de septiembre, pero lo que al principio era un escenario lleno de emoción a las afueras de Vive Claro, se convirtió en un ambiente de tensión y zozobra ante los retrasos en la apertura de puertas del recinto.

Fue así como, en medio de las especulaciones de la posible cancelación del show relacionadas por problemas de logística, desde la cuenta de Instagram de Grand National Tour, organizadores de la gira del rapero, confirmaron la desafortunada medida que se tuvo que tomar poco antes de dar inicio a este evento.

Aunque en la publicación no explican las razones por las que el concierto tuvo que ser cancelado, el equipo de logística del escenario informó a los asistentes que se encontraban a la espera del inicio del show que, por “temas técnicos de producción”, el evento no se llevaría a cabo, informó Blu Radio.

Grand National Tour confirma la cancelación del concierto de Kendrick Lamar en Bogotá | Foto: Instagram @gnxtour

Por su parte, Vive Claro, la promotora de eventos Ocesa y Páramo, empresa encargada de la logística del concierto, no tardaron en pronunciarse a través de sus respectivas redes sociales con un mismo comunicado en el que confirman la cancelación del evento a causa problemas logísticos, tal como lo habían sospechado y reportado algunos asistentes.

“Lamentamos informar que, debido a dificultades logísticas del promotor y del recinto, la presentación del Grand National Tour programada para esta noche ha sido pospuesta. El artista estaba listo para presentarse", señala inicialmente el comunicado.

Adicionalmente, explican el proceso que se llevará a cabo en cuanto a devoluciones de dinero a quienes adquirieron su boleta para asistir a este show. “En caso de reembolso se llevará a cabo de manera automática a través de la tiquetera oficial ticket máster, utilizando un método de pago original. En caso de compra a través de terceros, se debe contactar directamente con ellos”, señalan.

Páramo Presenta, Ocesa y Grand National Tour confirmaron la cancelación del concierto de Kendrick Lamar en Bogotá | Foto: Instagram @viveclaro_co

Por último, ofrecieron una disculpa a los asistentes por lo ocurrido, así como al artista Kendrick Lamar que, según sus declaraciones, ya estaba listo para tomarse el escenario y reencontrarse con sus fans.

“Entendemos la frustración que esta situación ha generado, Live Nation, Ocesa y Páramo Presenta ofrecemos disculpas a los fans y al arista por los inconvenientes ocasionados”, concluyeron.

En uno de los videos difundidos en X por el concejal de Bogotá, José Cuesta Novoa, se puede ver el momento en el que un hombre, quien haría parte de la logística, se acerca al público con megáfono en mano para informar que por temas “técnicos de producción, nos indican que van a cancelar el evento. Les pedimos que vayan saliendo del establecimiento”.