Marcela Reyes mostró en video lo afectada que está por el crimen que cobró la vida de B King: “Me perdí en la oscuridad”

La Dj compartió un video de una cámara de seguridad que dejó ver el estado emocional en el que se encuentra actualmente.

Redacción Gente
28 de septiembre de 2025, 1:46 a. m.
Marcela Reyes
Marcela Reyes compartió video de cámara de seguridad donde se le ve encerrada en su cuarto. | Foto: Instagram @marcelareyes

A través de sus historias de Instagram, la Dj Marcela Reyes mostró en video lo afectada que está por el crimen que cobró la vida de B King, y el DJ Jorge Luis Herrera, conocido como Regio Clown, con quien se encontraba su expareja en México por asuntos de trabajo.

Mientras las investigaciones del caso por la muerte de ambos artistas colombianos continúan en Ciudad de México, la también empresaria se enfrenta no solo a la pérdida de una persona con quien compartió su vida durante más de seis años, sino a las constantes amenazas que ha recibido en las redes sociales tras lo ocurrido.

Por esta razón, Reyes decidió mostrar, sin filtro, la difícil situación que atraviesa y lo fundamental que ha sido el apoyo de su círculo de amistades más cercano en este momento de su vida, expresando su agradecimiento por su solidaridad, empatía y acompañamiento incondicional.

No obstante, antes de recibir ese apoyo por parte de sus amigos, Marcela Reyes reconoció que optó por encerrarse en su cuarto y en sus pensamientos, alejando a sus seres queridos y demás conocidos mientras se sentía perdida en medio de la oscuridad y la soledad.

Marcela Reyes
Grabación cámara de seguridad en el cuarto de Marcela Reyes | Foto: Instagram @marcelareyes

“Me encerré muchos días en mí misma. Alejé a mi madre, a mi hijo... me perdí en la oscuridad y en la soledad. Necesitaba tiempo para digerir todo”, anotó en su publicación, donde se observa a través de una grabación registrada por una cámara de seguridad, que se encuentra en su habitación con la luz apagada y tratando de calmar sus sentimientos mientras permanece en la cama.

Pese a que se tomó este espacio para estar sola y asimilar todo lo sucedido, la DJ y empresaria aceptó que también pudo comprender lo importante que es recibir un abrazo de quienes la rodean y siempre están dispuestos a acompañarla, más aún en los momentos difíciles.

La exesposa de B King habló luego de que se confirmara la muerte del cantante.
La exesposa de B King habló luego de que se confirmara la muerte del cantante. | Foto: Instagram @marcelareyes - @bkingoficial / Montaje: Semana

“Entendí que es necesario digerir un abrazo de las personas que te aman. Mi mejor amigo llegó de sorpresa y me dio ese abrazo largo, silencioso y lleno de calma que tanto necesitaba”, agregó Marcela Reyes en su post.

Cabe mencionar que ante los señalamientos de estar detrás de la muerte de B King, en días pasados, la Dj se defendió negando cualquier relación con el crimen en una serie de publicaciones que hizo en sus redes sociales.

“Mi petición no es política, es humana. Se trata de la verdad. La vida de Bayron (nombre de pila de B King) no puede quedar en el olvido, ni su historia puede ser tratada con indiferencia. Cada segundo de silencio es una herida más para mí”, anotó en un comunicado oficial con fecha del miércoles 24 de septiembre, a través del cual solicitó a las autoridades de Colombia y México el esclarecimiento de los hechos lo más pronto posible.

