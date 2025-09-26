El fallecimiento de B King, cuyo nombre real era Byron Sánchez Salazar, causó un profundo impacto entre seguidores y colegas, principalmente por las circunstancias que rodearon el caso. El artista había sido reportado como desaparecido el 16 de septiembre, y seis días después, el 22 de septiembre, fue encontrado sin vida junto a Jorge Luis Herrera, conocido en el medio artístico como Regio Clown.

Tras confirmarse la trágica noticia, familiares y allegados de ambos compartieron en redes sociales mensajes cargados de dolor y recuerdo, resaltando la huella que dejaron en sus vidas. En particular, los seres que los conocían fueron quienes más afectados quedaron, despidiéndolos de distintas maneras.

Sin embargo, las miradas de los curiosos se posaron sobre Marcela Reyes, reconocida DJ, quien fue pareja de B King por un largo tiempo. Los dos habían tenido conflictos y altibajos, pero esto no fue impedimento para que la artista plasmara el dolor que la invadía por la pérdida.

Ante la ola mediática que se formó a su alrededor, sin contar las críticas y señalamientos en plataformas digitales, la productora musical decidió dar un paso atrás, una decisión personal que marcaba una pausa en su ritmo de vida.

De acuerdo con una publicación que realizó en su cuenta oficial de Instagram, se apartará de las redes sociales por un tiempo, dándole prioridad a su bienestar y al de su hijo. Ante esto, aclaró que sus empresas siguen funcionando y que mantendrá como prioridad a todos los que dependen de ellas.

“He decidido mantenerme un poco alejada de mi cuenta personal para cuidar no solo mi bienestar, sino también el de mi hijo. Sin embargo, quiero que sepan que mis empresas, y las familias que dependen de ellas, siguen siendo una prioridad”, escribió en una historia de su perfil.

En el texto, pidió a sus seguidores que apoyen estos negocios, permitiendo que otras familias, y la suya, salgan adelante como lo venían haciendo hasta ahora.

“Por esta razón, los invito a seguirme en mis cuentas alternas, donde continuaremos trabajando duro para sacar adelante a todas estas familias y, por supuesto, a la mía”, agregó, etiquetando a todas las cuentas que manejaba.

Comunicado de Marcela Reyes | Foto: Instagram @marcelareyes