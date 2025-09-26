Suscribirse

Gente

Marcela Reyes se pronunció y tomó una importante decisión tras la muerte de B King; habló de su hijo: “Siguen siendo prioridad”

La artista mencionó el camino que tomaba por el bienestar personal.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

26 de septiembre de 2025, 7:16 p. m.
Marcela Reyes y su expareja B king, el cantante que desapareció en México.
Marcela Reyes y su expareja B King, el cantante que murió en México. | Foto: Instagram: @marcelayeres y @bkingoficial

El fallecimiento de B King, cuyo nombre real era Byron Sánchez Salazar, causó un profundo impacto entre seguidores y colegas, principalmente por las circunstancias que rodearon el caso. El artista había sido reportado como desaparecido el 16 de septiembre, y seis días después, el 22 de septiembre, fue encontrado sin vida junto a Jorge Luis Herrera, conocido en el medio artístico como Regio Clown.

Tras confirmarse la trágica noticia, familiares y allegados de ambos compartieron en redes sociales mensajes cargados de dolor y recuerdo, resaltando la huella que dejaron en sus vidas. En particular, los seres que los conocían fueron quienes más afectados quedaron, despidiéndolos de distintas maneras.

Sin embargo, las miradas de los curiosos se posaron sobre Marcela Reyes, reconocida DJ, quien fue pareja de B King por un largo tiempo. Los dos habían tenido conflictos y altibajos, pero esto no fue impedimento para que la artista plasmara el dolor que la invadía por la pérdida.

Contexto: Últimas palabras de Angie Miller, pareja de B King, antes de su desaparición; había lanzado un duro mensaje: “Estábamos felices”

Ante la ola mediática que se formó a su alrededor, sin contar las críticas y señalamientos en plataformas digitales, la productora musical decidió dar un paso atrás, una decisión personal que marcaba una pausa en su ritmo de vida.

De acuerdo con una publicación que realizó en su cuenta oficial de Instagram, se apartará de las redes sociales por un tiempo, dándole prioridad a su bienestar y al de su hijo. Ante esto, aclaró que sus empresas siguen funcionando y que mantendrá como prioridad a todos los que dependen de ellas.

He decidido mantenerme un poco alejada de mi cuenta personal para cuidar no solo mi bienestar, sino también el de mi hijo. Sin embargo, quiero que sepan que mis empresas, y las familias que dependen de ellas, siguen siendo una prioridad”, escribió en una historia de su perfil.

En el texto, pidió a sus seguidores que apoyen estos negocios, permitiendo que otras familias, y la suya, salgan adelante como lo venían haciendo hasta ahora.

“Por esta razón, los invito a seguirme en mis cuentas alternas, donde continuaremos trabajando duro para sacar adelante a todas estas familias y, por supuesto, a la mía”, agregó, etiquetando a todas las cuentas que manejaba.

Comunicado de Marcela Reyes
Comunicado de Marcela Reyes | Foto: Instagram @marcelareyes

Es claro que Marcela Reyes quedó como blanco de reacciones por todo lo ocurrido, desligándose de cualquier hecho que le hiciera daño a B King. En un comunicado legal, la DJ aseveró que no tenía nada que ver con el caso, poniéndose a disposición de las autoridades para que sean quienes investiguen todo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Simulacro ante conflictos armados”: Maduro realizará un ejercicio sin precedentes en Venezuela por “amenaza de EE.UU.”

2. Cristiano Ronaldo se acerca a los 1000 goles: video de su más reciente tanto con Al Nassr

3. Importante cadena de Estados Unidos despedirá a casi 1.000 empleados y generó gran polémica entre sus trabajadores

4. Registrador revela la cifra “sin precedentes” de candidatos que quieren aspirar a la Presidencia en 2026

5. ¿Asesino en serie en Houston? Cuatro cadáveres fueron encontrados en los canales de la ciudad

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Marcela ReyesB King Byron Sánchez SalazarRedes sociales

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.