Suscribirse

Gente

Revelan lo que Regio Clown le escribió a su pareja antes de ser asesinado junto a B King: “No confío en nadie”

El artista tuvo una conversación con su pareja poco antes de que desapareciera y después fuera encontrado sin vida.

Redacción Gente
24 de septiembre de 2025, 7:03 p. m.
B King y Regio Clown, artistas colombianos encontrados muertos en México.
B King y Regio Clown, artistas colombianos encontrados muertos en México. | Foto: Foto 1: @bkingoficial / Foto 2: @regioclownn

Cada vez se conocen nuevas pistas relacionadas con el caso de la desaparición y muerte de Byron Sánchez, conocido como B King, y Jorge Herrera, conocido como Regio Clown. Los dos artistas fueron encontrados sin vida en México.

Lo último que se supo de ellos, según sus allegados, es que el 16 de septiembre salieron a entrenar a un gimnasio en Polanco y, una vez se fueron de allí, se les perdió el rastro por completo.

Al día siguiente, las autoridades encontraron dos cuerpos torturados, pero no tenían información sobre quiénes eran. Finalmente, el pasado lunes, 22 de septiembre, los familiares de B King lo identificaron y se acabó el misterio: estaban muertos.

Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, conocido como DJ Regio Clown, fueron hallados muertos en México.
Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, conocido como DJ Regio Clown, fueron hallados muertos en México. | Foto: Instagram @bkingoficial - @regioclownn - Montaje SEMANA

Desde ese momento, la atención se centra en saber qué les pasó y quiénes están detrás de todo, ya que la Fiscalía mexicana precisó que el caso se maneja como un homicidio.

Poco a poco han ido apareciendo nuevos detalles que podrían ayudar a dar luces en medio de la investigación. En las últimas horas, se revelaron unos chats de lo que, al parecer, Regio Clown le habría escrito a su pareja poco antes de desaparecer.

Contexto: Revelan video que muestra el carro en el que habrían desaparecido B King y Regio Clown: horas después fueron hallados muertos

Todo fue revelado por el programa mexicano C4 en Alerta, que fue uno de los primeros en confirmar la muerte de los músicos. En la conversación, que podría ser clave dentro del caso, el DJ habló de una reunión y de que no podía confiar en nadie, lo que ha despertado muchas especulaciones.

Esto es lo que dice el revelador chat:

  • Regio Clown (RC): Amor, ahora voy a una reunión, te voy a dejar mi ubicación en tiempo real para que estés pendiente.
  • Pareja de Regio Clown (P): Amor, con mucho cuidado.
  • RC: Sí, bebé.
  • P: Por favor.
  • RC: Sí, amor, tranquila.
  • P: Con quién para saber por sí cualquier cosa.
B-King y Dj Regio Clown fueron hallados sin vida en México.
B-King y Dj Regio Clown fueron hallados sin vida en México. | Foto: El País

Ante esto, el DJ confirmó que se iría a ver con alguien a quien llamó Mariano y con el Comandante. De hecho, aseguró que una persona identificada como Sergio los conocía.

La conversación continuó de la siguiente manera:

  • P: Mándame la ubi y aquí estoy al pendiente de ti.
  • RC: Si no que desde hoy me cuidaré mucho.
  • P: Sí.
  • RC: No confío en nadie.
  • P: Así debe ser, nunca.
Contexto: Exponen video inédito de B King horas antes de desaparecer en México; su mánager dejó duro mensaje: “Te amaré por siempre”

Finalmente, el artista colombiano envió la ubicación y apareció que se encontraba en Miguel Hidalgo. Además, también le facilitó el contacto de Marino.

“Es el trabajador del comandante, amigo de Sergio. Voy a una comida en un restaurante”, añadió.

Esto concuerda con lo dicho por el manager de B King, quien aseguró que el músico le informó que después del gimnasio irían a un almuerzo y, posteriormente, lo recogerían a él para ir a un evento. Sin embargo, nunca más se supo de ellos, hasta que finalmente fueron encontrados sin vida.

Por el momento, las autoridades continúan adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer qué pasó y quiénes son los responsables del doble asesinato de los colombianos en México.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La Casa Blanca estrena su particular “paseo de la fama” con una sorpresa en el espacio de Biden

2. Brasil le robó millonario negocio a Estados Unidos: así es como está negociando con China

3. “Sí o sí va la constituyente”: Armando Benedetti entrega detalles del proceso que adelanta el Gobierno nacional

4. Congresista pide que la Corte Penal Internacional investigue los crímenes del antiguo secretariado de las Farc

5. La ‘pulla’ de Luz Adriana Camargo a la fiscal del caso contra Nicolás Petro: “Se requiere de lealtad institucional”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

B-kingB King Byron Sánchez SalazarB King y Dj Regio

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.