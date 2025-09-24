Revelan lo que Regio Clown le escribió a su pareja antes de ser asesinado junto a B King: “No confío en nadie”

Cada vez se conocen nuevas pistas relacionadas con el caso de la desaparición y muerte de Byron Sánchez, conocido como B King, y Jorge Herrera, conocido como Regio Clown. Los dos artistas fueron encontrados sin vida en México.

Lo último que se supo de ellos, según sus allegados, es que el 16 de septiembre salieron a entrenar a un gimnasio en Polanco y, una vez se fueron de allí, se les perdió el rastro por completo.

Al día siguiente, las autoridades encontraron dos cuerpos torturados, pero no tenían información sobre quiénes eran. Finalmente, el pasado lunes, 22 de septiembre, los familiares de B King lo identificaron y se acabó el misterio: estaban muertos.

Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, conocido como DJ Regio Clown, fueron hallados muertos en México. | Foto: Instagram @bkingoficial - @regioclownn - Montaje SEMANA

Desde ese momento, la atención se centra en saber qué les pasó y quiénes están detrás de todo, ya que la Fiscalía mexicana precisó que el caso se maneja como un homicidio.

Poco a poco han ido apareciendo nuevos detalles que podrían ayudar a dar luces en medio de la investigación. En las últimas horas, se revelaron unos chats de lo que, al parecer, Regio Clown le habría escrito a su pareja poco antes de desaparecer.

Todo fue revelado por el programa mexicano C4 en Alerta, que fue uno de los primeros en confirmar la muerte de los músicos. En la conversación, que podría ser clave dentro del caso, el DJ habló de una reunión y de que no podía confiar en nadie, lo que ha despertado muchas especulaciones.

Esto es lo que dice el revelador chat:

Regio Clown (RC): Amor, ahora voy a una reunión, te voy a dejar mi ubicación en tiempo real para que estés pendiente.

Amor, ahora voy a una reunión, te voy a dejar mi ubicación en tiempo real para que estés pendiente. Pareja de Regio Clown (P): Amor, con mucho cuidado.

Amor, con mucho cuidado. RC: Sí, bebé.

Sí, bebé. P: Por favor.

Por favor. RC: Sí, amor, tranquila.

Sí, amor, tranquila. P: Con quién para saber por sí cualquier cosa.

B-King y Dj Regio Clown fueron hallados sin vida en México. | Foto: El País

Ante esto, el DJ confirmó que se iría a ver con alguien a quien llamó Mariano y con el Comandante. De hecho, aseguró que una persona identificada como Sergio los conocía.

La conversación continuó de la siguiente manera:

P: Mándame la ubi y aquí estoy al pendiente de ti.

Mándame la ubi y aquí estoy al pendiente de ti. RC: Si no que desde hoy me cuidaré mucho.

Si no que desde hoy me cuidaré mucho. P: Sí.

Sí. RC: No confío en nadie.

No confío en nadie. P: Así debe ser, nunca.

Finalmente, el artista colombiano envió la ubicación y apareció que se encontraba en Miguel Hidalgo. Además, también le facilitó el contacto de Marino.

“Es el trabajador del comandante, amigo de Sergio. Voy a una comida en un restaurante”, añadió.

Esto concuerda con lo dicho por el manager de B King, quien aseguró que el músico le informó que después del gimnasio irían a un almuerzo y, posteriormente, lo recogerían a él para ir a un evento. Sin embargo, nunca más se supo de ellos, hasta que finalmente fueron encontrados sin vida.